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PKK, O kente girişleri yasakladı...

Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD'nin işgal altında tutuğu Afrin'de Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı yeni önlemler almaya başladı.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 00:39
PKK, O kente girişleri yasakladı...

YENİAKİT.COM.TR - Terör örgütü 2011'den bu yana işgal altında tutuğu AFRİN'ê yaklaşmakta olan operasyonu görünce panikledi. 

PKK/PYD Halep-Afrin otoyolunun Afrin girişini keserek kentte tüm araçların girişini yasakladı. 

Yasaklı araçların arasında Rejime ait konvoylarda bulunuyor. Terör örgütü bu yolla Afrin'de önlem almayı düşünüyor. 

Kaynak: www.yeniakit.com.tr  

 

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 00:39
  1. pkk
  2. afrin
  3. Halep-Afrin
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