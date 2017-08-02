PKK, O kente girişleri yasakladı...
Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD'nin işgal altında tutuğu Afrin'de Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı yeni önlemler almaya başladı.02 Ağustos 2017 Çarşamba 00:39
YENİAKİT.COM.TR - Terör örgütü 2011'den bu yana işgal altında tutuğu AFRİN'ê yaklaşmakta olan operasyonu görünce panikledi.
PKK/PYD Halep-Afrin otoyolunun Afrin girişini keserek kentte tüm araçların girişini yasakladı.
Yasaklı araçların arasında Rejime ait konvoylarda bulunuyor. Terör örgütü bu yolla Afrin'de önlem almayı düşünüyor.
Kaynak: www.yeniakit.com.tr