PKK: O bölgeden çekilmeyeceğiz

Rudaw'ın aktardığı Terör örgütü KCK'nın sözde Diplomasi Komitesi'nin açıklaması şu şekilde:
Terör elebaşı “Gerillanın Şengal'e nasıl gittiği bilinmektedir. Ezidilerin soykırımını engellemek için saldıran DAEŞ'lilere müdahale etmiştir." bahanesine sarıldı.
“DAEŞ saldırılarına karşı Ezidileri savundukları gibi, Ezidilerin bir daha bu tür saldırılara uğramaması için özyönetim ve öz savunma oluşturmalarına yardımcı olmuştur. Gerilla Şengal'e hakimiyet kurmak için gitmemiştir. Böyle bir amacı da yoktur." diyerek dünya'yı kandırmaya çalıştı.
ÇIKIP ÇIKMAMAK GİBİ BİR GÜNDEMİMİZ YOK
Teörr elebaşı, "Bu açıdan gerillanın Şengal'den çıkıp çıkmayacağı gibi bir sorunu da bir gündemi de yoktur. Ezidiler öz savunmasını sağlayıp özerk yönetime kavuştuklarında gerillanın Şengal'e müdahale etme amacı da gerçekleşmiş olacaktır.” diyerek bölgeden çıkmayacaklarını iddia etti.