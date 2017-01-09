PKK: O bölgeden çekilmeyeceğiz

Terör örgütü KCK'nın sözde Diplomasi Komitesi, Şengal’de bulunan birlikleri ile ilgili açıklama yaptı.

PKK: O bölgeden çekilmeyeceğiz
Eklenme: 09 Ocak 2017, 17:42
Bu haber 11.860 kez okundu

Rudaw'ın aktardığı Terör örgütü KCK'nın sözde Diplomasi Komitesi'nin açıklaması şu şekilde:

Terör elebaşı  “Gerillanın Şengal'e nasıl gittiği bilinmektedir. Ezidilerin soykırımını engellemek için saldıran DAEŞ'lilere müdahale etmiştir." bahanesine sarıldı. 

“DAEŞ saldırılarına karşı Ezidileri savundukları gibi, Ezidilerin bir daha bu tür saldırılara uğramaması için özyönetim ve öz savunma oluşturmalarına yardımcı olmuştur. Gerilla Şengal'e hakimiyet kurmak için gitmemiştir. Böyle bir amacı da yoktur." diyerek dünya'yı kandırmaya çalıştı. 

ÇIKIP ÇIKMAMAK GİBİ BİR GÜNDEMİMİZ YOK

Teörr elebaşı, "Bu açıdan gerillanın Şengal'den çıkıp çıkmayacağı gibi bir sorunu da bir gündemi de yoktur. Ezidiler öz savunmasını sağlayıp özerk yönetime kavuştuklarında gerillanın Şengal'e müdahale etme amacı da gerçekleşmiş olacaktır.” diyerek bölgeden çıkmayacaklarını iddia etti. 


 
EtiketlerpkkşengalŞengal'pkk şengal çekilme
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.