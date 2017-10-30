PKK o askeri üssü boşaltıyor

Suriye'deki ABD destekli PKK teröristlerinin uzun süredir kontrol altında tuttukları Halep'in kuzeyindeki Minnig askeri havaalanını Rus askerlerine teslim ettiği bildirildi.

Yerel kaynakların aktardığına göre, Cuma günü havaalanı Rus askerlerine teslim edilirken PKK güçleri de Tel Rıfat'a çekildi. Gelişmenin Rusya ve Türkiye arasında varılan anlaşma nedeniyle yaşandığı öne sürülürken Ankara'nın Moskova yönetiminden PKK terörsitlerinin Minnig hava üssü ve Türkiye sınırından çıkarmasını istediği ifade edildi.

Stratejik öneme sahip olan Minnig hava üssü Suriye'nin en büyük ikinci hava üssü olma özelliğini taşıyor.

Üç Rus helikopterinin iniş yaptığı üssün Türkiye ve Rusya arasındaki anlaşama nedeniyle kısa süre sonra Fırat Kalkanı bölgesindeki silahlı grupların kontrolüne geçebileceği öne sürülüyor.

MepaNews