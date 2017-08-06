Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

PKK, Mare'de çocukları vurdu

Suriye'de, terör örgütü PKK/PYD'nin Halep'in kuzeyinde yer alan muhaliflerin kontrolündeki Mare ilçesine yaptığı saldırılarda biri kadın 3 sivil hayatını kaybetti, 6 sivil yaralandı.

06 Ağustos 2017 Pazar 11:18
PKK, Mare'de çocukları vurdu

Terör örgütü PKK/PYD'de Mare'de çocukları vurdu. Mare'deki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) yetkililerinden Ala Nime,  yaptığı açıklamada, PYD'nin Mare ilçesine saldırılarında hamile bir  kadın ile 2 sivilin yaşamını yitirdiğini söyledi. Ayrıca, 3'ü çocuk 6 sivilin yaralandığını dile getiren Nime,  yaralıların Mare hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındığını bildirdi.  Nime, ''PYD uzun zamandır ilçeyi çeşitli silahlarla hedef alıyor.  Bugünkü saldırılarda çok sayıda yerleşim yerinde maddi hasar da meydana geldi''  diye konuştu.

Bu arada Mare'deki yerel medya aktivistlerinden Abdulfetah Hüseyin,  Mare'deki muhalif askerlerin terör örgütü PKK/PYD'nin saldırılarına karşılık  verdiğini belirtti.Hüseyin, ilçenin batı kesimlerinde örgütle muhalifler arasında  çatışmaların da yaşandığını aktardı. Durumu ağır bazı yaralıların Türkiye'ye sevk edildiği öğrenildi. PKK/PYD, işgal ettiği Halep'in Tel Rıfat ilçesinden sık sık  muhaliflerin kontrolündeki Mare ile Azez'e saldırı düzenliyor.

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2017 Pazar 11:18
  1. Son dakika
  2. son dakika terör örgütü
  3. mare. siviller
  4. PKK
  5. Halep
  6. Suriye
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan açıkladı! Siber saldırılara karşı yerlisi geliyor...
    1. Bakan açıkladı! Siber saldırılara..
    2. Hükümetten 'Wikipedia' duyurusu:..
    3. Aziz Yıldırım:Lens gitsin diye dua ettik
    4. Kocaeli'de sensörlü trafik ışıkları..
    5. Diyarbakır'da silahlı kavga: 3 kişi..
    6. Adapazarı'nda arazisi imara..
    7. Mardin’de çareyi fosseptik çukuruna..
    8. Filistin’de siber saldırı
    9. TSK'da kurmaylık sistemi değişti
    10. Sırrı talimatı aldı! Terör örgütüne..
    11. Fenerbahçe'de yılın transfer bombası..
    12. Antalya’da polis, boğulan babasının..
    13. Marmaray inşaatında ceset çıktı
    14. Yalçın Topçu'dan Kemal..
    15. Topuklu ayakkabıyla araç kullanmak..
    16. Bingöl'de 1 PKK'lı öldürüldü
    17. 'Benden ümidinizi kesmeyin' ifadesinin..
    18. Sosyal medyada tanıştığı kişiler..
    19. Darbeci FETÖ, MİT TIR'larını..
    20. İstanbul Esenyurt'ta eşini öldüren 2..
    Nato konvoyuna saldırı... ABD askerleri öldü
    Nato konvoyuna saldırı... ABD askerleri öldü
    200 km ile giden Tofaş'a yetişemeyen Mercedesli
    200 km ile giden Tofaş'a yetişemeyen Mercedesli
    Güne kötü haberle başladık! Ölü ve yaralılar var
    Güne kötü haberle başladık! Ölü ve yaralılar var
    Hüseyin Gülerce Fatih Altaylı'nın arşivini açtı
    Hüseyin Gülerce Fatih Altaylı'nın arşivini açtı