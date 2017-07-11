PKK: Liste hazırlıyoruz ABD veriyor

PKK/YPG elebaşı, ABD'nin Rakka operasyonu nedeniyle son dönemde kendilerine çok sayıda silah ve zırhlı araç gönderdiğini söyledi.

Örgüt elebaşısı "ABD, Rakka operasyonu nedeniyle bize zırhlı araçlar ve ağır silahlar gönderdi. Zırhlı Hummer araçlar bu sefer daha çok geldi. Silahlar ve zırhlı araçlar Kuzey Irak'tan karayoluyla Semelka Sınır Kapısı'ndan Rojava'ya sokuldu. Oradan da tırlarla Tabka'ya gönderildi. Silahlar ve zırhlı araçlar 140 tırla geldi. Bu silah ve araçlar Rakka tarafına getirilerek bize teslim edildi. Rakka operasyonunda kullanılacaklar. Rakka'da sokak savaşları çok yaşandığından zırhlı hummer araçlarına çok ihtiyaç vardı. Biz ihtiyaca göre ABD'ye liste sunuyoruz onlar da ona göre gönderiyorlar. ABD bize son dönemde Rakka operasyonu nedeniyle zırhlı araçlar ile ağır silahlar çok gönderiyor çünkü ihtiyaç var. IŞİD bomba yüklü araçlarla direniyor. Kentte çatışmalar şiddetli bir şekilde devam ediyor" ifadelerini kullandı.