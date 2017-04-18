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PKK lehine faaliyet yürüten şahıs tutuklandı

Adana’da bölücü terör örgütü PKK lehine faaliyette bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

PKK lehine faaliyet yürüten şahıs tutuklandı
Eklenme: 18 Nisan 2017, 16:29

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kemal T. ile Muhammed Şehmuz Ş.’nin bölücü terör örgütü PKK lehine faaliyetlerde bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, bir süre zanlıları takip etti. Polis, 4 Nisan günü iki şahsı yakalamak için Seyhan ilçesi, Gülbahçesi Mahallesi’ndeki evlerine operasyon yaptı.

Gözaltına alınan 2 zanlı yaklaşık 14 gün emniyette sorgulandıktan sonra bugün adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan zanlılardan Kemal T. tutuklanırken, Muhammed Şehmuz Ş. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Tutuklanan Kemal T. cezaevine gönderildi.

 
EtiketlerPKKEmniyet MüdürlüğüAdanaTutSeyhan
Haber Tarihi: 18 Nisan 2017, 16:29
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