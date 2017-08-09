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PKK koridorunu tamamlıyor... ABD Telafer'e üs kuruyor!

Türkmenlerin çoğunlukta olduğu ve yakında DEAŞ'ten kurtarılması için operasyonun başlayacağı Telafer'de, ABD'nin yeni bir askeri üs inşa ettiği belirtildi.

09 Ağustos 2017 Çarşamba 18:08
PKK koridorunu tamamlıyor... ABD Telafer'e üs kuruyor!

Türkmenlerin çoğunlukta olduğu Telafer ilçesi yakınlarında ABD'ye ait askeri bir üssün inşa edildiği bildirildi.

Irak ordusunda görevli Yarbay Mehdi el-Hafacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üssün ABD ile Irak birlikleri arasında geçen hafta Musul'un batısındaki Zemmar bölgesinde yapılan görüşmeler doğrultusunda yapıldığını belirtti.

ÜSSÜN YÜZDE 50'Sİ TAMAMLANDI

Üssün inşasının yaklaşık yüzde 50'sinin tamamlandığını söyleyen Hafacı, özel danışmanlar başta olmak üzere ABD birliklerinin zırhlı araçlarla üssün kurulduğu bölgede konuşlandığını aktardı.

BEKLENTİ TERÖR ÖRGÜTÜNE KARŞI KULLANILMASI

Hafacı, askeri üssün, Telafer'in terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılması operasyonları kapsamında hizmet vermesinin beklendiğini ifade etti.

"ÜS İNŞASI, TELAFER'E DOĞRU İLERLENDİĞİ GÖRÜŞÜNÜ GÜÇLENDİRİYOR"

Ninova Operasyonları Komutanlığında görevli Albay Ahmed el-Ceburi ise üssün inşasının, ordu birliklerinin Telafer'e doğru ilerlediğine ilişkin görüşleri güçlendirdiğini belirterek, "İnşa çalışmaları, operasyonda lojistik destek verme olasılığı olan savaş uçakları için pist hazırlığına yoğunlaşmış durumda" dedi.

ZIRHLI ARAÇLAR KULLANILACAK

Ceburi, ortak kara kuvvetleri birliklerinden çoğunun Telafer yönünde geniş bir alanda konuşlanmaya başladığını vurgulayarak, 300 tank, 190 zırhlı araç, 100 buldozer, 200 zırhlı mayın temizleme aracı, 500 Hummer marka zırhlı araç ile farklı ekipmanların Telafer'in DEAŞ'tan kurtarılması operasyonunda kullanılacağını sözlerine ekledi.

TERÖR ÖRGÜTÜNE KOMŞU OLUYORLAR

Terör örgütü DEAŞ'ın elinde bulunan Telafer'in yakınlarına üs kuran Amerika, diğer terör örgütü PKK ile de yan yana gelmiş olacak.

PKK'nın yeni Kandil'i olarak gösterilen Sincar, Suriye'ye geçiş için önemli bir nokta olarak gösteriliyor.

PKK-AMERİKA KORİDORU

Suriye'deki teröristlerin yanına katılmak isteyenlerin kullandığı güzergah Amerika üssünün kurulmasıyla koridor haline gelecek.

Amerikalılar, üssün tamamlanmasıyla teröristlere daha kolay yardım edecek.

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2017 Çarşamba 18:08
  1. abd
  2. ırak
  3. pkk
  4. üs
  5. Telafer
  6. DEAŞ
  7. Ortadoğu Haberleri
  • HasanHasan8 dk önce
    cok gec kaldik bugun yarin girecez derken amerika kacinci ussu kurdu guneyimiz abd tarafindan kusatilmis durumda.
  • vatandasvatandas13 dk önce
    Belasini ariyor siyonist abd
  • F.AF.A15 dk önce
    İnşallah kuzeykore abdyi yerle bir eder dünya rahatlar.
  • ZaferZafer21 dk önce
    Aslında türkiye bu daralan çemberin içinde eninde sonunda kalacak..bence dahada iş işten geçmedenpkk bitirilmeli bu ülkede
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