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PKK, körfez ülkeleri ile toplantımı yaptı?

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Süleymaniye kentinde yayın yapan NRT TV'nin haberine göre ABD, İngiltere, Suudi Arabistan, Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) temsilcileri ile PYD Lideri Salih Müslim başkanlığındaki bir Kürt heyeti ile bir araya geldi.

20 Haziran 2017 Salı 15:43
PKK, körfez ülkeleri ile toplantımı yaptı?

Toplantıda Haşdi Şabi milisleri ve Suriye güçlerinin Suriye-Irak-Ürdün sınırı boyunca ilerlemesinin durdurulmasının konuşulduğu ve YPG'nin siyasi, askeri ve mali olarak desteklenmesine karar verildiği iddia edildi. Buna göre YPG, Ürdün-Suriye-Irak sınırının kesişim noktası olan El Tanaf bölgesine konuşlandırılacaktı.

İHTİMAL DAHİLİNDE OLABİLİR Mİ?

Katar krizi sebebi ile Körfez ülkeleri ve Türkiye'nin arasında bri gerginlik yaşanıyor. Böyle bir ortamda çıkan PYD-Körfez yakınlaşması haberleri de kimseyi şaşırtmadan manşetlerde yerini aldı.

PYD'DEN AÇIKLAMA

Rus yayın organı Sputnik, konuyu PYD'nin Süleymaniye temsilcisi Xerib Huso'ya sordu.

PYD olarak Süleymaniye'de Suudi Arabistan ve diğer körfez Arap ülkeleri ile ilgili herhangi bir toplantı yapmadıklarını söyleyen Huso, haberlerin yalan olduğunu söyledi.

Huso, PYD'nin Suudi Arabistan ile ilişkilerinin geliştiğine yönelik iddiaların sorulması üzerine ise şunları söyledi:

"PYD olarak Suudi Arabistan ile ilişkilerimizin iyi olduğuna dair birşey yok. Biz Suriye'de 6 yıldır bir devrimdeyiz. Biz PYD olarak siyasi bir partiyiz ve siyasi çalışmalar yapıyoruz. Kapımız herkese açıktır. Yolumuz bellidir. Rojava devriminin yolu bellidir. Kim bizimle ilişkiye geçmek isterse ve kim Rojava devrimine destek vermek isterse kapımız açıktır."

GENEL DURUM

Bölgede PYD'nin Rusya tarafından -ABD kadar olmasa da- desteklendiği biliniyor.

Haber Tarihi: 20 Haziran 2017 Salı 15:43
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  2. abd
  3. PKKyakalandı
  4. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi
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