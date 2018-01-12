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PKK kıyafeti giyiyorlar...

Suriye’de PKK/YPG’den kaçıp Kilis’te güvenlik güçlerine teslim olan 3 kadın ABD ve İngiltere’nin terör örgütüyle işbirliğini anlattı.

12 Ocak 2018 Cuma 07:56
PKK kıyafeti giyiyorlar...

Terör örgütü PKK’nın Suriye’deki uzantısı YPG’den kaçarak Türkiye’ye sığınan tutuklu üç kadın, örgütün kontrolündeki bölgelerde Batılı ülkelerin askeri kampları bulunduğunu itiraf etti. Suriye’nin Azez bölgesinde sınırı geçerek Kilis’te güvenlik güçlerine teslim olan ve “silahlı terör örgütü kurma, yönetme veya üyelik” suçlarından tutuklu yargılanan örgüt üyeleri, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak üzere başvurdu. İfadelerinde terör örgütü PKK/PYD’nin bazı ülkelerle ilişkisini anlatan tutuklular, örgüte arkadaşları ve çevrelerindekilerin yönlendirmesiyle katıldıklarını söyledi.

YPG KIYAFETİ GİYİYORLAR

K.Y, ifadesinde Suriye’nin Haseke bölgesinde bulunan ve örgütün sözde “Cizire kantonu” diye adlandırılan bölgede görev aldığını belirterek, şunları anlattı: “Cizire kantonundayken bire bir Amerika ve Britanya askerlerinin kampları bulunuyordu. Onlar da bizim gibi YPG kıyafeti giyiyordu hatta Cizire’de bulunan çoğu taburda iki-üç yabancı asker vardı. Ayrıca, burada TİKKO ve diğer sol grupların ‘Hareketli Enternasyonel’ isimli taburları vardı. Bunlar da eğitim ve yaşam yönleriyle serbest fakat savaş anında bizimle beraber hareket ediyorlardı.”

YENİ HENDEK PLANI

İfadesinde örgütün Türkiye ile ilgili ikinci bir “hendek operasyonu” planladığını iddia eden K.Y, şunları dile getirdi: “Cizre kantonunda bulunduğum sırada yapılan örgüt içi değerlendirme ve talimat toplantılarında Türkiye’deki YPS, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde gizli yapılanmalara gittiklerini, silah ve mühimmat depoladıklarını, Türkiye’nin hiç beklemediği bir zamanda yeni bir hendek savaşı başlatarak kesin sonuç elde edeceklerini, öncekinden farklı olarak daha fazla kitlenin harekete geçirileceği yönünde konuşmaların olduğundan bahsedilirdi. Amaçlarının Türkiye’yi, Suriye gibi ele geçirip savaş ülkesi haline getirip sözde bağımsız bir devlet kurmak olduğu konuşulmaktaydı. Ayrıca, bunun için yeni hazırlıklara başlandı.”

NE İSTERSEK ABD GÖNDERİYOR

İfadesinde, “Amerika, bize açıktan, her şekilde, ister askeri ister mühimmat, isterse lojistik destek vermekteydi” diyen Y.M, şunları belirtti: “Çoğu taburda üç-beş Amerikalı, Kanadalı veya İngiliz bulunur. Ayrıca, Türkiye’de sol örgütlerin MLKP-TİKKO gibi, burada ‘Enternasyonel Tabur’ isimli yapılanmaları vardır. Türkiye’de faaliyette bulunan sol grupların, MLKP, TİKKO, MLSP gibi örgütlerin taburları Serekaniye’dedir (Rasulayn), iç işlerinde serbest, dış işlerinde YPG’ye bağlı hareket ederler."


(Yeni Şafak)
Haber Tarihi: 12 Ocak 2018 Cuma 07:56
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