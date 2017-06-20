PKK kentin o köprüsüne saldırıyor
Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'nin yürüttüğü Rakka operasyonu devam ediyor.20 Haziran 2017 Salı 21:35
YENİAKİT.COM.TR - İki terör örgütü arasında Kentin kuzeyinde devam eden çatışamlar bugün itibari ile güneyinde başladı.
Terör örgütü PKK/YPG şehrin içine sızma girişimleri gerçekeleştirirken ABD'ye bağlı koalisyon güçleri ''Yasaklı fosfor'' bombaları ile Rakka merkezi vuruyor.
Yerel kaynaklardan bildirilen haberlere göre, PKK/YPG kenti ikiye ayıran Ad daiyah köprüsüne saldırmaya başladı.
Kaynak: www.yeniakit.com.tr