PKK kendini böyle ele verdi! Propaganda elinde patladı

Terör örgütü PYD/PKK, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı propaganda yapmaya çalıştığı sırada, çocuk savaşçı kullandığı konusunda kendini ele verdi. PKK’nın yayın organı olarak bilinen sözde haber ajansının sitesinde, Afrin'deki teröristlere moral vermek amacıyla propaganda videosu paylaşıldı.

MİKROFON TUTUP KONUŞTURDULAR

Videoda terör örgütü mensubu olarak yansıtılan eli silahlı iki kız çocuğu ile başlarındaki bir kadın terörist gösteriliyor. Görüntüde çocuklardan birinin konuşurken oldukça tedirgin olduğu dikkat çekiyor. Kız çocuğu, Afrin'i savunmanın zor olduğunu söylüyor.

Mikrofon uzatılan diğer kız çocuğu daha önce örgütün Deyrizor'da DEAŞ'a karşı saldırılarına katıldığını anlatıyor.

BM HUKUK İHLALİNİ KAYDA ALMIŞTI

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Uluslararası Af Örgütü ve İnsan Hakları Gözlemevi gibi kuruluşlar, PYD/PKK'nın çocukları savaştırarak uluslararası hukuku ihlal ettiğini kayıt altına almıştı.

ÇOCUKLARI ZORLA SİLAH ALTINA ALIYOR

Türkiye'nin Afrin operasyonu hazırlığı sırasında paniğe kapılan örgüt, çocukları zorla silah altına alma eylemlerini artırmıştı.