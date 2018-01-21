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PKK kendini böyle ele verdi! Propaganda elinde patladı

Bölücü terör örgütü PYD/PKK, Afrin ile ilgili Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) karşı propaganda yaparken kendi kendini ele verdi. Örgüt, 'çocuk savaşçı kullanma' suçu işlediğini ispatlayan görüntüler paylaştı.

21 Ocak 2018 Pazar 17:02
PKK kendini böyle ele verdi! Propaganda elinde patladı

Terör örgütü PYD/PKK, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı propaganda yapmaya çalıştığı sırada, çocuk savaşçı kullandığı konusunda kendini ele verdi. PKK’nın yayın organı olarak bilinen sözde haber ajansının sitesinde, Afrin'deki teröristlere moral vermek amacıyla propaganda videosu paylaşıldı.

MİKROFON TUTUP KONUŞTURDULAR

Videoda terör örgütü mensubu olarak yansıtılan eli silahlı iki kız çocuğu ile başlarındaki bir kadın terörist gösteriliyor. Görüntüde çocuklardan birinin konuşurken oldukça tedirgin olduğu dikkat çekiyor. Kız çocuğu, Afrin'i savunmanın zor olduğunu söylüyor.

Mikrofon uzatılan diğer kız çocuğu daha önce örgütün Deyrizor'da DEAŞ'a karşı saldırılarına katıldığını anlatıyor.

BM HUKUK İHLALİNİ KAYDA ALMIŞTI

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Uluslararası Af Örgütü ve İnsan Hakları Gözlemevi gibi kuruluşlar, PYD/PKK'nın çocukları savaştırarak uluslararası hukuku ihlal ettiğini kayıt altına almıştı.

ÇOCUKLARI ZORLA SİLAH ALTINA ALIYOR

Türkiye'nin Afrin operasyonu hazırlığı sırasında paniğe kapılan örgüt, çocukları zorla silah altına alma eylemlerini artırmıştı.

Haber Tarihi: 21 Ocak 2018 Pazar 17:02
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • osmanoğlu2023osmanoğlu202311 dk önce
    Takke düştü kel göründü pkk bir abd projesidir çünkü bm bu olayda olduğu gibi her konuda teröre göz yumdüğunagöre...
  • Deli DumrulDeli Dumrul13 dk önce
    Yavrum silahını bırak git. Biz Deyr Ez-Zordakilere benzemeyiz. İhtiyacı olana Merhametli, Zalime ise demir yumruk oluruz. En hayırlısı sen, vakit varken bırak git. İnanma bu hainlere.
  • Çapanoğlu Çapanoğlu 13 dk önce
    Yazıklar olsun bunları kullanan hainlerbirgün doktugunuz kanda bogulacaksiniz OGÜN bugun olur inşallah. ..
  • pınardemirpınardemir20 dk önce
    şerefsizler
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 24 dk önce
    Alçak Şerefsiz Hain PKK dan Bunun Hesabı Sorulmalıdır.
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