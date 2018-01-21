PKK kendini böyle ele verdi! Propaganda elinde patladı
Bölücü terör örgütü PYD/PKK, Afrin ile ilgili Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) karşı propaganda yaparken kendi kendini ele verdi. Örgüt, 'çocuk savaşçı kullanma' suçu işlediğini ispatlayan görüntüler paylaştı.21 Ocak 2018 Pazar 17:02
Terör örgütü PYD/PKK, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı propaganda yapmaya çalıştığı sırada, çocuk savaşçı kullandığı konusunda kendini ele verdi. PKK’nın yayın organı olarak bilinen sözde haber ajansının sitesinde, Afrin'deki teröristlere moral vermek amacıyla propaganda videosu paylaşıldı.
MİKROFON TUTUP KONUŞTURDULAR
Videoda terör örgütü mensubu olarak yansıtılan eli silahlı iki kız çocuğu ile başlarındaki bir kadın terörist gösteriliyor. Görüntüde çocuklardan birinin konuşurken oldukça tedirgin olduğu dikkat çekiyor. Kız çocuğu, Afrin'i savunmanın zor olduğunu söylüyor.
Mikrofon uzatılan diğer kız çocuğu daha önce örgütün Deyrizor'da DEAŞ'a karşı saldırılarına katıldığını anlatıyor.
BM HUKUK İHLALİNİ KAYDA ALMIŞTI
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Uluslararası Af Örgütü ve İnsan Hakları Gözlemevi gibi kuruluşlar, PYD/PKK'nın çocukları savaştırarak uluslararası hukuku ihlal ettiğini kayıt altına almıştı.
ÇOCUKLARI ZORLA SİLAH ALTINA ALIYOR
Türkiye'nin Afrin operasyonu hazırlığı sırasında paniğe kapılan örgüt, çocukları zorla silah altına alma eylemlerini artırmıştı.