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PKK kendine boru döşemiş

Van'ın Gürpınar ilçesinde, PKK'lı teröristlerin kullandığı 5 sığınak bulundu. Jelikan bidon ve hortum ile su hattı çekilen sığınaklar imha edildi.

12 Ocak 2018 Cuma 16:00
PKK kendine boru döşemiş

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'nın kış üstlenmesine yönelik operasyon düzenledi. 'Şehit Jandarma Er Fazlı Tekbaş' adı verilen operasyonda, Gürpınar ilçesi

Çizgili Mahallesi'nin kırsal kesiminde PKK'lı teröristlerin kullandığı jelikan bidon ve hortum ile yer altından su hattı çekilmiş 5 sığınak tespit edildi. Sığınaklar imha edilerek kullanılamaz hale getirildi.

 

Haber Tarihi: 12 Ocak 2018 Cuma 16:00
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  2. boru
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