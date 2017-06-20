PKK kayıplarını gömüyor
Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'nin devam ettirdiği Rakka Operasyonu sürerken PKK kayıplarını gömmeye başladı.20 Haziran 2017 Salı 00:47
YENİAKİT.COM.TR - Terör örgütü DEAŞ bahanesi ile Rakka'ya ABD öncülüğünde operasyon yürüten PKK/YPG kayıp vermeye devam ediyor.
Rakka'nın kuzeyinde yoğunlaşan çatışmalarda iki terör örgütüde ciddi kayıplar veriyor. Kayıpların Bini geçtiği çatışmalarda PKK'lı teröristler ölülerini Ayn Al Arab'da gömmeye başladı...
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