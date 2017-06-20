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PKK Kandil’i Avrupa’nın ortasına taşıdı! Bakın bu görüntüler nerede kaydedildi…

EUROPOL’ün yayınladığı 2017 Terör Raporu’da çok çarpıcı bir bilgi yer aldı. Avrupa ülkelerinin yanı sıra Türkiye'deki terör olaylarının incelendiği raporun PKK kısmında, AB ülkelerindeki PKK saldırılarına yer veriliyor. Raporda en dikkat çekici nokta ise “Ek olarak, İsviçre, PKK’nın 2016 yılının ikinci yarısında Alp Dağı eteklerinde gençlere yönelik ideolojik eğitim kampı kurmuş olabileceğini bildirdi.” ifadesi.

20 Haziran 2017 Salı 12:28
PKK Kandil’i Avrupa’nın ortasına taşıdı! Bakın bu görüntüler nerede kaydedildi…

Avrupa Polis Teşkilatı EUROPOL'ün 2016 yılını mercek altına aldığı 2017 Terör Raporu yayınlandı. Raporda  28 Avrupa Birliği üyesi ülkenin maruz kaldığı terör saldırılarını ele alınıyor. AB dışı ülkeler kısmında Türkiye’yi mercek altına alan EUROPOL'ün raporunu star gazetesi yazarı Saadet Oruç bugünkü köşesine taşıdı. Avrupa ülkelerinin yanı sıra Türkiye'deki terör olaylarının incelendiği raporun PKK kısmında ise, AB ülkelerindeki PKK saldırılarına yer veriliyor. Raporda en dikkat çekici nokta ise “Ek olarak, İsviçre, PKK’nın 2016 yılının ikinci yarısında Alp Dağı eteklerinde gençlere yönelik ideolojik eğitim kampı kurmuş olabileceğini bildirdi.” ifadesi. Oruç, PKK ile ilgili kısmı köşesine şu sözlerle taşıdı: 

... 
PKK kısmında da, AB ülkelerindeki PKK saldırılarına yer veriliyor. Haraç toplama faaliyetleri de yine bu belgede altı çizilen, hatta para miktarı verilen bir başlık. Buna göre, Fransa’da toplanan haraç miktarı 5.3 milyon Euro.

Ancak raporun en ilginç kısmı, PKK bölümünün en sonunda yer alan bir cümle.

"Ek olarak, İsviçre, PKK’nın 2016 yılının ikinci yarısında Alp Dağı eteklerinde gençlere yönelik ideolojik eğitim kampı kurmuş olabileceğini bildirdi."

İsviçre. Hani 16 Nisan referandumu öncesinde, bir PKK gösterisinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yöneltilmiş bir silahın yer aldığı afişe izin veren İsviçre. PKK, Alp eteklerine Kandil’i taşımış neredeyse. Rapora bu bilgi resmen İsviçre tarafından eklenmiş. Tıpkı, Almanya, Fransa ve Belçika’nın kendi topraklarındaki PKK saldırılarını rapora aktardıkları gibi. Elbette öyle olacak çünkü PKK, AB’nin terör örgütleri listesinde yer alıyor. Şimdi soru şu: Ankara, İsviçre’den Alp eteklerindeki bu kamp ile ilgili adım atmasını isterse? Ya da Almanya? Ankara’nın teröre karşı işbirliği talebine nasıl karşılık verecek?
....

Haber Tarihi: 20 Haziran 2017 Salı 12:28
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  5. Avrupa Polis Teşkilatı
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  10. Avrupa
  11. Fransa
  12. eğitim
  13. Belçika
  14. İsviçre
  15. Almanya
  16. Star Gazetesi
  17. Tayyip Erdoğan
  18. Avrupa Birliği
  19. Recep Tayyip Erdoğan
  • Hy-hyHy-hy7 sa önce
    Lafa mı baksam sahibine mi yok; ikisinede lanet edip tükürdüm gectim.
  • MuhammedMuhammed8 sa önce
    Açılım yaptık isciçrede
  • yozgatlı yozgatlı 10 sa önce
    ALLAH Cellecelâluh bütün külli Zalimleri ve Ğayrimüslümleri birbiri'ne Düşürsün Âmîn.
  • hakı buhakı bu11 sa önce
    kahramanlar avrupa dağlarında
  • timurraynetimurrayne13 sa önce
    Vatikan ida ekleyin buna ,O baş yılandir .italyada da kamp olmasa bile otomatik dahildır ,
  • abdoabdo13 sa önce
    bunlar ab ülkeleri ve diğerleri resmen tc yi yıkmak için bu işe soyunmuşlar. esas baş çıban perde arkasındaki terörist ısrael vede içimizdeki yahudi vatan hainleridir. gerek abd ,england ve bazı ab ülkeleriısraeilin sömürgesidir yahudilerin yönetimindedir. yeni seçilen trump ve dış işleri bakanı yahudidir. gerek daeş-ışid-pkk-fatöş-ypg vesaire terör örgütleri bunların ve ab nin besleyip , tc nin vede orta doğunun başına bela ettikleri p..çleridir.
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 14 sa önce
    Beslediğiniz, Pkk ' lı lar , Sizi Vursun İnşallah. AMİN. Alçaklar.
  • atakatak14 sa önce
    hazır o sopaları tutmus iken herkesin elindeki kendine deseydiniz ya
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