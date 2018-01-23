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PKK işte böyle rezil oldu! Kendi kendini...

TSK Afrin'de başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı'na ilişkin sosyal medyadan başlatılan karalama kampanyasında terör örgütü PKK, bu sefer de kendini yalanladı.

23 Ocak 2018 Salı 15:55
PKK işte böyle rezil oldu! Kendi kendini...

TSK'nın Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a yönelik yürüttüğü operasyon sırasında çekildiği iddia edilen 3 fotoğrafın daha eski tarihli, farklı olaylara ait olduğu ve içlerinden birinin terör örgütü PKK’ya yakın yayın organlarında 2014'te kullanıldığı ortaya çıktı.

Twitter’da "TSK’nın sivilleri hedef aldığı" iddiasıyla paylaşılan sedyedeki çocuk fotoğrafının, 29 Ağustos 2017’de Suriye’nin kuzeyindeki Mare kentinde, ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri’nin saldırısında çekildiği belirlendi.Sosyal medyada "Afrin’de TSK’ya ait savaş uçağı düşürüldü" iddiasıyla paylaşılan fotoğrafın, 16 Mart 2012’de Afganistan’da bir helikopter kazasına ait olduğu ortaya kondu.

BU KEZ KENDİLERİNİ YALANLADILAR

Yine Twitter’da çokça paylaşılan "5 TSK tankını imha eden kişi" iddiasıyla servis edilen fotoğrafın ise 13 Temmuz 2014’te örgüte yakınlığıyla bilinen bir sitede "YPG gelişmiş antitank füzeleriyle DAEŞ’e cevap veriyor" başlığıyla paylaşıldığı tespit edildi.Böylece, Zeytin Dalı Harekatı’na yönelik kara propaganda yapmaya devam eden terör örgütü destekli hesaplar, bu kez kendilerini yalanlamış oldu.

AA’nın ifşa ettiği sosyal medyada kara propaganda haberlerinin ardından, söz konusu fotoğrafları paylaşan kullanıcıların bir kısmı, kendi destekçilerinden gelen tepki nedeniyle hesaplarını kapatmış, bir kısmı da paylaşımlarını silmişti. Sosyal mecralarda terör örgütüne yakın hesaplar tarafından Zeytin Dalı Harekâtı’nı karalama amacıyla paylaşılan çok sayıda fotoğrafın, harekâtla hiçbir ilgisi olmadığı ispatlanmıştı.

Haber Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 15:55
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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