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PKK işgalindeki kentte Elektirik verilemiyor

Suriye'de terör örgütü PKK işgalinde bulunan Kamışlı kentindeki elektirik sıkıntısı devam ediyor.

22 Temmuz 2017 Cumartesi 18:37
PKK işgalindeki kentte Elektirik verilemiyor

24 saattin yalnızca 1 saati Kamışlı kentine elektrik verdiği belirtildi.

8 saat verilen jenaratör elektiriğinin ise 1 amperi bin 200 (2,5 dolar) Suriye lirası civarında. 

Kamışlı halkının büyük bir kısmı jenaratör elektiriğini kullanıyor.

Jenaratör elektiriğinin de gece 12’ye kadar dayandığı, sonrasında kentin karanlığa gömüldüğü belirtildi.

 

 

 

 

 

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2017 Cumartesi 18:37
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