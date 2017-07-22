PKK işgalindeki kentte Elektirik verilemiyor
Suriye'de terör örgütü PKK işgalinde bulunan Kamışlı kentindeki elektirik sıkıntısı devam ediyor.22 Temmuz 2017 Cumartesi 18:37
24 saattin yalnızca 1 saati Kamışlı kentine elektrik verdiği belirtildi.
8 saat verilen jenaratör elektiriğinin ise 1 amperi bin 200 (2,5 dolar) Suriye lirası civarında.
Kamışlı halkının büyük bir kısmı jenaratör elektiriğini kullanıyor.
Jenaratör elektiriğinin de gece 12’ye kadar dayandığı, sonrasında kentin karanlığa gömüldüğü belirtildi.