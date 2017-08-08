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PKK işgal ettiği bölgede protesto edildi

Terör örgütü PKK, 2011 yılından bu yana işgal altında tutuğu Suriye'nin Kamışlı bölgesinde protesto edildi.

08 Ağustos 2017 Salı 14:59
PKK işgal ettiği bölgede protesto edildi

YENİAKİT.COM.TR - Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD'nin işgal altında tutuğu Kamışlı kentinde Kürt halkı terör örgütünü protesto etmek için sokaklara indi... 

Yüzlerce kişi Terör örgütü alehine sloganlar atarken, kentte bulunan Birleşmiş Milletler ofisine yürüdü. 

Kürt halkı terör örgütü PKK'nın Özel eğiyim kurumlarını kapatmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı. Pankartlarla sokaklara dökülen halka PKK'yı kınadıklarını duyurdu. 

Kaynak: www.yeniakit.com.tr 

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2017 Salı 14:59
  1. PKK
  2. PYD
  3. Kamışlı
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