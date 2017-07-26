'PKK infaz kararımı verdi' dedi, HDP'li Önder çıldırdı!

TBMM Genel Kurulu'nda, Meclis Anayasa ve Adalet komisyonlarının üyelerinden kurulu Karma Komisyonun, HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk ve HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın "devamsızlık" nedeniyle milletvekilliklerinin düşürülmesi yönündeki rapor görüşüldü.

'HDP'Lİ MİLLETVEKİLLERİ DE ÖRGÜTÜ ELEŞTİRSİN'

CHP Tunceli Milletvekili Tuncer Erol ise 'terörün, ülkenin siyasal sorunu olduğunu' söyledi.

Geçtiğimiz günlerde Tunceli'de terör örgütü PKK tarafından öldürülen öğretmen Necmettin Yılmaz için düzenlenen yürüyüş sonrası, örgütün üst düzey isimlerinden birinin kendisi hakkında infaz kararı verildiğini söylediğini anlatan Erol, şöyle konuştu: "Ben bu kürsüden HDP'li milletvekilleri hakkında savunma yapabiliyorsam, HDP'li milletvekilleri de çıkıp bu kürsüden örgüt tarafından ölüm emri verilmiş bir milletvekili hakkında örgütü eleştirsin."

ÖNDER: SENİN KIRAATINI DA KALİBRENİ DE HERKES BİLİYOR

Sırrı Süreyya Önder, Erol'un konuşması üzerine, "Şahıs olarak sadece sizin değil bu dünyada yaşayan her canlının tırnağına gelen zarar bizim gözümüze gelsin." dedi. Kandil'de, Gürsel Erol ile ilgili nelerin konuşulduğunu kuliste kendisine anlatabileceğini dile getiren Önder, "Senin kıraatını da kalibreni de herkes biliyor. İl başkanınızın açıklamaları gayet samimiydi, seninki yapay oldu" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, birleşime ara verdi. Verilen arada Erol'un, Önder'in yanına gitmesi üzerine CHP ve HDP milletvekilleri arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.