PKK ile DEAŞ arasında Rakka'da çatışma
ABD öncülüğünde terör örgütü DEAŞ bahanesi ile devam eden Rakka operasyonu devam ediyor. Kentte iki terör örgütü arasında şiddetli çatışmalar var.18 Haziran 2017 Pazar 01:26
YENİAKİT.COM.TR - Terör örgütü PKK ile DEAŞ arasında Rakka'da şiddetli çatışmalar devam ediyor.
Kenti savunmaya çalışan DEAŞ ile PKK arasındaki çatışmalar şehrin kuzeyinde yoğunlaşmış durumda.
Sanayi bölgesinde devam eden çatışmalarda bölge PKK ile DEAŞ arasında yer değiştiriyor.
Rumaniye mahallesindeki çatışmalarda 5 PKK'lı terörist öldü. Ölenlerden 3 teröristin PKK'nın özel eğitimli keskin nişancıları olduğu öğrenildi.
İşte Rakka'da son durum;
Kaynak: www.yeniakit.com.tr