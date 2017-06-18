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PKK ile DEAŞ arasında Rakka'da çatışma

ABD öncülüğünde terör örgütü DEAŞ bahanesi ile devam eden Rakka operasyonu devam ediyor. Kentte iki terör örgütü arasında şiddetli çatışmalar var.

18 Haziran 2017 Pazar 01:26
PKK ile DEAŞ arasında Rakka'da çatışma

YENİAKİT.COM.TR - Terör örgütü PKK ile DEAŞ arasında Rakka'da şiddetli çatışmalar devam ediyor. 

Kenti savunmaya çalışan DEAŞ ile PKK arasındaki çatışmalar şehrin kuzeyinde yoğunlaşmış durumda. 

Sanayi bölgesinde devam eden çatışmalarda bölge PKK ile DEAŞ arasında yer değiştiriyor.

Rumaniye mahallesindeki çatışmalarda 5 PKK'lı terörist öldü. Ölenlerden 3 teröristin PKK'nın özel eğitimli keskin nişancıları olduğu öğrenildi. 

İşte Rakka'da son durum; 

Kaynak: www.yeniakit.com.tr 

Haber Tarihi: 18 Haziran 2017 Pazar 01:26
  1. PKK
  2. YPG
  3. DEAŞ
  4. RAKKA
  • kemal kabakkemal kabak13 sa önce
    Allahim su Amerikan havurundan tum dunyayi koru.Kahhar sifatinla kahreyle.
  • Hkn...Hkn...14 sa önce
    İnandırıcı değil.Pkk ve deaş her ikisi de abd nin paralı askeri olduğundan it iti ısırmaz
  • Vatandaş Vatandaş 14 sa önce
    Yalandan çatışma, ABD seytanının oyunu,daes kaçar pkk yerleşir, şimdiye kadar hep öyle oldu, sonrada pkk kahraman ilan edilir, gavurun aklı işte.
Bugünkü Akit

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