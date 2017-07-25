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PKK içindeki ABD vatandaşı öldü

ABD öncülüğünde devam eden Rakka operasyonunda terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD içerisinde savaşan David Taylor öldü.

25 Temmuz 2017 Salı 18:05
PKK içindeki ABD vatandaşı öldü

YENİAKİT.COM.TR - Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD'nin ABD desteği ile devam ettiği Rakka operasyonu devam ediyor. 

Kenti ''DEAŞ bahanesi'' ile işgal girişimine başlayan terör örgütü PKK, bir diğer terör örgütü DEAŞ'tan ağır darbeler yiyiyor. 

Devam eden çatışmalarda iki terör örgütü ağır kayıplar veriyor. 

Terör örgütü PKK içerisinde paralı asker olarak çalışan ABD vatandaşı David Taylor isimli teröristin bugün öldürüldüğü duyuruldu.  

Kaynak: www.yeniakit.com.tr

 

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2017 Salı 18:05
  1. rakka
  2. deaş
  3. pkk
  • Turan Turan 1 sa önce
    Bundan sonra paralarıcehennemdeharcar iyi olmuş bizim Amerikagibi müttefikimizvarken düşmana gerek yokitin biri eksik olmuş kanı bozuk
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