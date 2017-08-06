PKK içinde çok sevdikleri varmış!

HARUN SEKMEN / İSTANBUL - Akit, azgın azınlığın provokatif yüzü CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan’ın kirli geçmişini gün yüzüne çıkartıyor. Öncülüğünü yaptığı Cumhuriyet mitingleriyle milli iradeye karşı darbe teşebbüsünde bulunan, laik rejimi savunduğu iddiasıyla yüzbinlerce kişiyi sokağa dökerek iç savaş provası yapan, çözüm süreci boyunca AK Parti hükümetini PKK ile iş birliği yapmakla suçlayan Özkan’ın eli kanlı örgütle çok sıkı bir ilişkisi olduğu ortaya çıktı. Özkan’ın 5 Mart 2000 tarihinde Milliyet Gazetesi’ne verdiği röportajda, “PKK içinde çok sevdiğim, konuştuğum insanlar var” dediği bildirildi. Aynı röportajda mafya yapılanmalarıyla da ilişki içerisinde olduğunu saklamayan Özkan’ın, bunu bir gazetecilik başarısıymış gibi sunması dikkatlerden kaçmadı.

PKK’YA GÜZELLEMELER

Her fırsatta, laiklik, cumhuriyet ve Atatürkçülük kavramlarının arkasına saklanarak, provokatif eylemlere imza atan, toplumu manipüle etmek için iç savaş çığırtkanlığı yapmaktan çekinmeyen, kendisini aydın bir vatansever olarak lanse etmekten bir an bile geri durmayan CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, terör örgütü PKK ile içli dışlı olduğu, kendi söylemleriyle tescillendi. 5 Mart 2000 tarihinde Milliyet Gazetesi’ne bir röportaj veren Özkan, “PKK içerisinde çok sevdiğim, konuştuğum insanlar var” sözleriyle, binlerce masum vatandaşımızı katleden PKK ile olan sıkı fıkı ilişkisini gözler önüne serdi. Skandal röportaj bu kadarla da sınırlı kalmadı. Mafyatik ilişkiler içerisinde olduğunu büyük bir gururla söyleyen Özkan, aynı röportajın devam cümlelerinde, “ayrıca mafya içerisinde de bilgiye çabuk ulaşıyorum” ifadelerini kullanıyor. Kirli ilişkilerini büyük bir gazetecilik başarısıymış gibi lanse etmekte de utanmayan Özkan, “Bunu gazetecilik kimliğimin olgunlaşması için verdiğim mücadelenin bir meyvesi görüyorum” diyor.

BABADAN TORPİLLİ GAZETECİ!

Söz konusu röportajda, “Hayatta en nefret ettiğim şey bir şeylerin ardına saklanmaktır” diyen Özkan’ın sürekli olarak Atatürkçülüğün ardına saklanarak iş yapması ise tam bir kara mizah örneği olarak hafızalardaki yerini aldı. MİT ve TSK içerisinde de sağlam kaynakları olduğunu belirten Özkan, “Dediğim gibi, MİT’te, mafyada, silahlı kuvvetlerde, hemen hemen tüm kamu kurumlarında tanıdığım insanlar var” şeklinde konuşuyor. Gazetecilikteki başarısını babasının CHP’li olmasına bağlayan Özkan, “Biraz şanslıyım galiba Ankara’da doğdum büyüdüm. Babam CHP’liydi. Ondan ötürü siyasi bir çevrem oluştu. İşinden ötürü de gazetecilere yakın oldum. Gazeteci olarak da çok güçlü insanlarla çalıştım” ifadelerini kullanıyor.

SIRRI SÜREYYA İLE BACANAK

Gezi Parkı provokasyonu sürecinde Akit’e konuşan Gazeteci Yazar Zihni Çakır, Tuncay Özkan ile HDP’li Sırrı Süreyya Önder’in bacanak olduğunu belirterek şu ifadeleri kullanmıştı: “Bu sürecin fitilini ateşleyen şovun baş ismi Sırrı Süreyya Önder; Tuncay Özkan’ın bacanağı, Oda TV sanığı Soner Yalçın’ın ise en yakın sırdaşı.”