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PKK, Halep'te bugün de sivilleri vurdu

Terör örgütü PKK/PYD'nin, Suriye'de Halep'in Mare ilçesine düzenlediği füze saldırılarında 5 sivil yaralandı. PYD'nin dün Mare'de sivillere ateş açması sonucu, 1 kız çocuğu hayatını kaybetmiş, 2 sivil yaralanmıştı.

10 Temmuz 2017 Pazartesi 21:08
PKK, Halep'te bugün de sivilleri vurdu

Suriye'nin kuzeyindeki Halep'in Mare ilçesindeki sivil savunma yetkililerinden Muhammed El Hatib, yaptığı açıklamada, PKK/PYD'nin, ilçenin batısındaki Tel Rıfat ilçesi yönünden ateşlediği dört füzenin Mare ilçe merkezine düştüğünü söyledi.

5 sivilin yaralandığını belirten Hatib, füzelerin düştüğü yerlerde maddi hasarın meydana geldiğini kaydetti.

Mare hastanesinin doktorlarından Ahmed Hafız da ilçeyi hedef alan saldırılarda yaralanan sivilleri tedavi altına aldıklarını ifade etti.

Evi hasar gören Muhammed Nasır ise PKK/PYD'ye tepki göstererek, "Evlerinde oturan halkın başına füze yağdırdılar. Zalimlere karşı Allah büyüktür. Allah düşmanlarımıza karşı bizi galip getirsin. Bunlar (PKK/PYD) bizim düşmanımızdır. Beşşar'a lanet olsun, onları bölgeye getirenlere de lanet olsun. Beşşar ile PYD bizim düşmanımızdır.'' diye konuştu.

PKK/PYD'nin dün Mare'de sivillere ateş açması sonucu, 1 kız çocuğu hayatını kaybetmiş, 2 sivil yaralanmıştı.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2017 Pazartesi 21:08
  1. PKK/PYD
  2. Mare
  3. Suriye
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