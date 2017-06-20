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PKK, Fırat Kalkanı alanına saldırıyor

Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG işgal altında tutuğu Afrin'den Fırat Kalkanı ile özgürleştirilen Azez ile Mare hattına saldırıyor.

20 Haziran 2017 Salı 01:46
PKK, Fırat Kalkanı alanına saldırıyor

YENİAKİT.COM.TR - Terör örgütü PKK/YPG'nin işgal altında tutuğu Afrin'den Fırat kalkanı operasyonu ile özgürleştirilen bölgelere saldırılarını sürdürüyor.  

Terör örgütü Azez ile Mare hattı üzerindeki bölgeye saldırı başlattı. Saldırıya Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) destekli muhalifler cevap veriyor.  

Kaynak: www.yeniakit.com.tr 

 

 

Haber Tarihi: 20 Haziran 2017 Salı 01:46
  1. pkk
  2. ypg
  3. deaş
  4. Terör örgütü
  5. afrin
  • AliAli3 sa önce
    Terörist yuvası Afrin'e girelim artık.
  • HAŞMETHAŞMET5 sa önce
    türkiye daha ne bekliyor AFRİN hemen alınsın güzel bir cevap verilmiş olur..aklımdan geçen yani gücümüz yetmez korkusunu atamıyorum çünkü bu iktidar dönemine kadar ülkemiz ordusu için hiç bir şey yapılmadı..siyasilerden tutun askerine kadar önüne delen yemiş.ama yinede ülkemiz güçlendi bir an önce afrinden başlamak üzere tüm sınır hattı temizlenmeli yoksa çok geç olacak
  • vatanvatan8 sa önce
    Alçak şeytanın uşakları topunuz gelsin ne yaparsınız bu millet hepinize yeter alçak ne oldukları meçhul piçler
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 9 sa önce
    Allah, Kahretsin Onları. Amin Alçaklar.
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