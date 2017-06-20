PKK, Fırat Kalkanı alanına saldırıyor
Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG işgal altında tutuğu Afrin'den Fırat Kalkanı ile özgürleştirilen Azez ile Mare hattına saldırıyor.20 Haziran 2017 Salı 01:46
YENİAKİT.COM.TR - Terör örgütü PKK/YPG'nin işgal altında tutuğu Afrin'den Fırat kalkanı operasyonu ile özgürleştirilen bölgelere saldırılarını sürdürüyor.
Terör örgütü Azez ile Mare hattı üzerindeki bölgeye saldırı başlattı. Saldırıya Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) destekli muhalifler cevap veriyor.
Kaynak: www.yeniakit.com.tr