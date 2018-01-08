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PKK filmi çekecek olan yönetmene ödül

PKK/YPG'li teröristlerle ilgili film çekeceğini açıklayan sözde 'Türk' asıllı Alman yönetmen Fatih Akın'a altın küre ödülü verildi.

08 Ocak 2018 Pazartesi 09:26
PKK filmi çekecek olan yönetmene ödül

Bu yıl 75'si düzenlenen, yılın en iyi film ve Amerikan dizilerine verilen Altın Küre Ödülleri (Golden Globe) sahiplerine verildi.

PKK SEVİCİ FATİH AKIN'A ÖDÜL!

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde Beverly Hills'te, Seth Meyers’in sunuculuğunu yaptığı 75. Altın Küre Ödül Töreni'nde; Fatih Akın'ın Almanya/Fransa ortak yapımı filmi "In The Fade", Yabancı Dilde En İyi Film ödülü aldı.

Fatih Akın ödülü, In The Fade'de rol alan Diane Kruger ile aldı.

PKK FİLMİ ÇEKECEK!

Terör örgütü PKK'yı anlatacak olan bir film çekmeye hazırlanan Fatih Akın, eleştirilerin hedefi olmuştu.

Haber Tarihi: 08 Ocak 2018 Pazartesi 09:26
  1. Altın Küre Ödülleri (Golden Globe)
  2. Beverly Hills
  • saddisaddi6 dk önce
    bu kadar çok ..... çocuğunun türklerden çıkması da düşündürücü. Başka hiç bir millete hain bulamazsınız da, türklerden % 50 hain çıkıyor .kanı bozuk milletin.
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