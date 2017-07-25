Terör örgütü PKK, Ermenistan'daki kampa yerleştirildi!

Ermenistan Sevan gölü bölgesinden PKK terör örgütüne kurdurduğu Vardenes kampına ve işgal ettiği Azerbaycan toprağı Karabağ bölgesinde ise PEJAK/PKK terör örgütüne on iki eğitim ve barınma kampı kurdurduğunu belirten Asimder Genel Başkanı Göksel Gülbey, “Ermenistan bölgedeki terör örgütlerinin beslendiği ve eğitim aldıkları bir ülke durumuna gelmiştir. 1984 yılında Ermeni terör örgütü ASALA kendini lav ettikten sonra Türkiye, Azerbaycan ve İran’da yuvalanan PKK/PEJAK terör örgütlerine destek vererek büyük Ermenistan hayaline hizmet eden örgütler haline getirdi.



2016 Nisan ayında Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan çatışmalarda Karabağ’da savaşsınlar diye Suriye’den 400 kişilik PKK/PYD/YPG terör örgütü üyelerinden oluşan 150’si Suriyeli Ermeni, 250’si Suriye, Türkiye, İran ve Irak Kürtlerinden oluşan terör grubu Türkiye Ağrı Tendürek üzerinden geçerek Ermenistan Sevan gölü bölgesindeki Vardenes kampındaki 80 örgüt üyesiyle buluşarak kampa yerleştiler.



Türkiye’den geçişlerine örgütün içerisinde Ermeni asıllı kişilere ait olan Ağrı Kartalları isimli birliğin Livan Karadağ, Hemaran Kervaçiyan ve Servet Bagopşin isimli üç teröristler Ağrı’dan Ermenistan’a geçen gruba kılavuzluk ettiler. Bu terör grubunun Ermenistan’dan Karabağ’a gidiş video görüntüleri elimizde yakında kamuoyu ile paylaşacağız.



Ermenistan savaş kurallarını ve dünya esir anlaşmalarını hiçe sayıyor. 1992 yılında esir aldığı 2 bin 700 Azerbaycanlı Türk kadınlarını zorla evlendirip ve tecavüz ettikleri dünya kamuoyunda defalarca dillendirildi. İşte bu Azerbaycan’lı esir kadınlardan dünyaya gelen çocukları alarak yetimhanelerde Türk ve Azerbaycan düşmanı olarak yetiştirerek Ermenistan ordusuna alıp bu PKK/PEJAK/PYD/YPG’li terör örgütü üyeleriyle birlikte Azerbaycan’a karşı savaştırıyor. Ermenistan tüm dünyanın gözünün içine bakarak tüm insan haklarını ihlal ediyor.



Terör örgütlerine destek veriyor ve savaş esirlerini inkar ederek türlü işkence ve hakaretlere maruz bırakmaktadır. Tüm insan hakları kuruluşlarını hem esir Azerbaycan’lı kardeşlerimizin akibetinin ve terör örgütlerinin yuvalanıp komşu ülkelerde ki Ermenistan’ın desteği ile gerçekleştirdiği terör eylemleriyle katlettikleri masum sivil insanların araştırılmasını Asimder Genel Merkezi olarak talep ediyoruz” dedi.