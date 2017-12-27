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PKK elebaşından SİHA itirafı

PKK elebaşlarından Bese Hozat, Türkiye'nin kullandığı SİHA'larla ilgili olarak çarpıcı bir itirafta bulundu.

27 Aralık 2017 Çarşamba 13:12
PKK elebaşından SİHA itirafı

Türk savunma sanayisinin geliştirdiği milli İHA ve SİHA'ların güvenlik güçlerine verdikleri katkı artarak devam ediyor. TSK, taktik ve operatif sınıfta gelişmiş ülkelerle rekabet edebilir düzeydeki İHA ve SİHA'lar sayesinde terör örgütüne ait belirlediği hedefleri imha ediyor.

Bu yılın 9 ayında İHA, SİHA ve insanlı keşif uçağı destekli 562 operasyonda, yurt içinde 986, sınır ötesinde 867 olmak üzere toplam bin 853 terörist etkisiz hale getirildi.

Jandarma Genel Komutanlığının SİHA'sı ise bu yılki operasyonlarda 55 teröristin etkisiz hale getirilmesini sağladı.

 BESE HOZAT İTİRAF ETTİ

PKK elebaşlarından sözde KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanı Bese Hozat son yaptığı açıklamada operasyonlarda kullanılan Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) hakkında açıklama yaptı.

Bese Hozat, " Şimdi de keşif uçakları(SİHA) kullanıyorlar PKK'lılar üzerinde bu konuda da ilk süreçlerde kayıplar yaşandı. Şimdi de disiplinsizliğin, duyarsızlığın olduğu yerlerde kayıplarımız oluyor olmuyor değil. " dedi.

CHP VE HDP RAHATSIZ OLMUŞTU

CHP'li Sezgin Tanrıkulu ile HDP'li Osman Baydemir, TSK'nın terör örgütü PKK'ya yönelik kullandığı SİHA'larla ilgili çeşitli iftiraları dile getirmişti.

Haber Tarihi: 27 Aralık 2017 Çarşamba 13:12
  1. Bese Hozat
  2. PKK
  3. SİHA
  • Vatanımsan canamsın bayrağıma kurban olamVatanımsan canamsın bayrağıma kurban olam35 dk önce
    Allah aşkına bu oruspuyu öldürünPiç katil sürülerini sağ bırakmayınsağ kaldıkça garibanlar Mazlumlar ölüyor tesuf ederim sayın akit büyüklerimiz bu terörist oruspularının ismini anmayın şeytan kılıklı İsrail dölüdür bunlar isimlerileyle yazdığınız zaman şehitlerimizin şehit dayımın kemikleri sızlıyor ben kahroluyorum saygılarımla güzel ülkem türkiyem selametle
  • MaMa49 dk önce
    Daha çok vuracaklar vatan hainlerini yok olacaksınız hazır olun

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