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PKK elebaşı: Suud'la gurur duyuyoruz

Salih Müslim, Suudi Arabistan ile akrabalık bağı olan birçok Arap aşiretinin YPG yönetimindeki Kuzey Suriye’deki yönetimde yer aldığını ve bundan gurur duyduklarını söyledi.

18 Haziran 2017 Pazar 01:55
PKK elebaşı: Suud'la gurur duyuyoruz

Almasdar News’in aktardığına göre, terör örgütü PKK’nın Suriye kolu olan PYD’nin terör elebaşı Salih Müslim, ilk kez Suudi Arabistan medyası ile röportaj gerçekleştirdi.

SUUDİ ARABİSTAN GURURU

Soru üzerine, bölgede yer alan ve Körfez ile bağlantıları bulunan Arap aşiretleri hakkında da konuşan Müslim; Suudi Arabistan ile akrabalık bağı olan birçok Arap aşiretinin terör örgütü YPG yönetimindeki Kuzey Suriye’de yer alan bağımsız yönetimde yer aldığını ve bundan gurur duyduklarını söyledi.

YALANLARINI SIRALADI

Al Riyad’a konuşan Salih Müslim, İran ile ilişkilerine dair sorulan soruya cevabında; “İran ile hiçbir ilişkimiz yok. İran’ın, Kürt sorunu konusunda Suriye rejiminden farkı yok. Yani, Kürtlerin temel haklarına düşmanca davranıyorlar. Bu nedenle, Kürtlerin Suriye’deki haklarını kazanacağından korkuyorlar” ifadelerini kullandı.

TERÖRİSTBAŞININ TÜRKİYE KORKUSU

Al Riyad muhabirinin “Bölgedeki gelişmeler ışığında bir İran-Katar-Türk ittifakından korkuyor musunuz?” sorusuna da cevap veren Müslim; İran, Katar ve Türkiye arasında bir ittifakın var olduğunu iddia etti ve bu ittifakın birçok Kürt gencinin ölümüne sebep olduğunu söyledi.

Türkiye ve Katar’ın bölgedeki rollerine de değinen Müslim; Türkiye’nin bir çıkış noktası, Katar’ın ise finansör olduğunu söyledi. Bu devletlerin, çağın ötesinde araçlar kullandıklarını iddia eden Müslim; ”Ellerinin ulaştığı her noktaya karanlık, karanlık ve adaletsizlik uygulamaya çalışıyorlar” dedi

Haber Tarihi: 18 Haziran 2017 Pazar 01:55
  1. pkk
  2. ypg
  3. deaş
  4. körfez
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