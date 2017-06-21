PKK elebaşı Suud gazetesine konuştu
Suriye'nin kuzeyini işgal eden terör örgütü PYD elebaşı Salih Müslim,Katar ve Türkiye arasındaki ittifakın birçok Kürt gencinin ölümüne sebep olduğunu iddia ederek, kendini Kürtlerin temsilcisi olarak gösterdi.21 Haziran 2017 Çarşamba 02:00
Suudi Arabistan’nın resmi gazetesine bir verdiği röportajda, terör elbaşı Müslim, Katar ve Türkiye arasında bir ittifak olduğunu ve söz konusu ittifakın birçok Kürt gencinin ölümüne sebep olduğunun savunarak skandal ifadeler kullandı.
PYD/PKK elebaşı Suudi Arabaistan’a akrabalık bağı olan birçok Arap aşiretinin Suriye'de işgal altında tutuğu alanlarda yer aldığını ve bu aşiretlerin yönetimde olmasından gurur duyduklarını da sözlerine ekledi.