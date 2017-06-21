PKK elebaşı Suud gazetesine konuştu

Suudi Arabistan’nın resmi gazetesine bir verdiği röportajda, terör elbaşı Müslim, Katar ve Türkiye arasında bir ittifak olduğunu ve söz konusu ittifakın birçok Kürt gencinin ölümüne sebep olduğunun savunarak skandal ifadeler kullandı.

PYD/PKK elebaşı Suudi Arabaistan’a akrabalık bağı olan birçok Arap aşiretinin Suriye'de işgal altında tutuğu alanlarda yer aldığını ve bu aşiretlerin yönetimde olmasından gurur duyduklarını da sözlerine ekledi.