PKK elebaşı: Malesef günde 10 ceset geliyor

Yerel Kürt kaynaklarının aktardığı bilgiye göre ABD destekli terör örgütü YPG/PKK teröristleri halen devam etmekte olan Rakka kent merkezi operasyonunda her gün çok sayıda kayıp veriyor.

İsminin gizli tutulmasını belirten kaynak, Rakka'da terör örgütü DEAŞ ile devam eden çatışmalar sonucu, bazı günlerde terör örgürtü YPG/PKK savaşçılarından en az 10 kişinin cesedinin bölgeye getirildiğini belirtti.

Öte yandan terör örgütü DEAŞ'in bugün Rakka kent merkezi doğusunda 2'si bomba yüklü araç, 1'i paylatıcı kemer veya yelekli canlı bomba olmak üzere düzenlediği 3 saldırıda terör örgütü YPG/PKK'den en az 20 kişinin öldüğü bildirildi.

Ayrıca terör örgütü DEAŞ, YPG/PKK güçlerinin merkezlerine yönelik de belli aralıklarla top atışları yapıyor. DEAŞ'in günlük yaptığı bu top atışları sonucunda da terör örgütü YPG'lilerden ölen ve yaralananların olduğu aktarılıyor.



ABD destekli terör örgütü YPG/PKK tarafından dört koldan kuşatılan Rakka kent merkezindeki son durum:



mepanews