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Alabora'dan terör örgütü PKK derneğinde Kılıçdaroğlu'na destek

Mehmet Ali Alabora, sözde adalet yürüyüşünün içinde olunmasına ve güçlendirerek desteklemesi gerektiğine dikkat çekti.

02 Temmuz 2017 Pazar 11:34
Alabora'dan terör örgütü PKK derneğinde Kılıçdaroğlu'na destek

Gezi olaylarından sonra İngiltere'ye yerleşen oyuncu Mehmet Ali Alabora, Londra'da terör örgütü PKK'yı destekleyen Türk ve Kürt Toplumu Dayanışma Merkezi (DAY-MER) tarafından organize edilen festivalde konuştu.

Alabora bir soru üzerine, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara’dan İstanbul'a başlattığı adalet yürüyüşü için konuştu.

"GÜÇLENDİREREK DESTEKLENMELİ"

Yürüyüş için destek mesajı veren oyuncu “Eylem eylemdir. İçinde olarak, eleştirerek, güçlendirerek desteklenmelidir” dedi.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2017 Pazar 11:34
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