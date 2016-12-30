PKK çocuklara ideolojisini aşılamak için okul açtı!

Terör örgütü PKK, Musul'un Sincar ilçesinde farklı isimlerle varlık göstermeye devam ederken, Ezidi çocuklara kirli ideolojisini aşılamak amacıyla da okullar açmaya başladı. Terör örgütü DEAŞ'ın, 3 Ağustos 2014'te Sincar'a saldırmasıyla ortaya çıkan güvenlik zafiyetinden istifade eden PKK, Kandil ve Suriye'den gelen militanlar ve etkisi altına aldığı bazı Ezidilerin yardımıyla Irak'ın kuzeyindeki farklı bölgelerde askeri kamplar kurdu.



Kademeli bir şekilde ilk önce Sincar Dağı'nda yaşam mücadelesi veren ve çadırların altında yaşayan Ezidileri "DEAŞ'tan intikamınızı alacağız" propagandasıyla kandıran örgüt, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ve merkezi hükümetten kaynaklı boşluğu kullanarak da onları silah altına aldı.

Bölgedeki ideolojik bağlarını güçlendirmek isteyen terör örgütü, kurduğu kampların yanı sıra Ezidi çocuklara kirli ideolojisini aşılamak amacıyla da okullar açmaya başladı.

EZİDİLERE "SİZİN İÇİN KAN DÖKTÜK" PROPOGANDASI

Sincar ilçesi ve çevre bölgelerinde tamamı PKK'ya bağlı olan, talimatlarını Kandil'den alan ancak kendilerini gizlemek için farklı isimler kullanan silahlı gruplar da varlık gösteriyor.

Bunun yanında Ezidilerle ideolojik bir bağ kurmaya çalışan PKK, DEAŞ ile mücadelede hayatını kaybeden tüm militanlarını Sincar Dağı'ndaki bir mezarlığa gömüyor. Terör örgütü bu sayede Ezidilere "sizin için kan döktük" propagandası yapıyor.

Bölgedeki Ezidiler ise terör örgütü DEAŞ'ın saldırılarından korunmak için çaresiz bir şekilde başka bir terör örgütü PKK'nın kucağına düştüklerini belirtiyor. Ezidiler, ilk etapta örgütün gerçek yüzünü göstermediğini, DEAŞ tehlikesinin ortadan kalkmasından sonra bölgedeki askeri kamplarını güçlendirip ideolojilerini yaymak için okullar açmalarıyla birlikte maskelerinin düştüğünü ifade ediyor.

Sincar Kaymakamı Mehma Halil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütünün açtığı okullara dikkat çekerek, "PKK'nın Şengal'deki (Sincar) okullarında normal bir müfredatla ders verilmiyor. Aksine örgüt kendisine eleman kazandırmak için çocuklara ideolojik dersler veriyor." dedi.

Sincar'daki aileleri, çocuklarını PKK'nın okullarına göndermemeleri konusunda uyardıklarını belirten Halil, "Şengal Dağı ve çevre bölgelerdeki ailelere durumu izah edip tehlike boyutunu açıkladık. Aileler, çocuklarının geleceğine sahip çıkmalıdır." diye konuştu.

İnsan Hakları Aktivisti Kava İdo Şengali ise PKK'nın, DEAŞ tarafından Ezidilere yönelik saldırılarını fırsat bilerek bölgeye yerleştiğini dile getirdi. Şengali, "PKK iki buçuk yıldan bu yana bölgede askeri üsler kurarak, varlığını güçlendirmeye çalışıyor." dedi.

Sincar'da PKK öncülüğünde ve kontrolünde şu ana kadar farklı silahlı grupların kurulduğunu aktaran Şengali, bu örgütleri YPG, YBŞ, YPJ ve YPE şeklinde sıralayarak, "Silahlı grupları kontrol edip yönlendiren üst düzey militanların hepsi Kandil ve Suriye'den geldi. Bunlar kendilerini gizleme ihtiyacı duymayarak, PKK'lı olduklarını söylüyorlar." diye konuştu.

YPG, SİNCAR'DA KONTROL NOKTALARI KURDU

Terör örgütü PKK'nın bölgedeki yapılanması YPG'nin Sincar- Suriye sınır hattı üzerinde kontrol noktaları kurduğunu aktaran Şengali, "Sincar çevresinde yaklaşık 200 YPG'li militan var. Bu grubun amacı hem sınır hattını elde tutmak hem de Ezidi çocuklara kendileri tarafından açılan okullarda ideolojik dersler vermektir." şeklinde konuştu.

YBŞ'nin de 250 militanıyla bölgede varlık gösterdiğini ifade eden Şengali, bu grubun tamamen Ezidilerden meydana geldiğini ancak silahının PKK tarafından temin edildiğini söyledi.

Şengali sözlerine şöyle devam etti:

"Şengal'deki dördüncü silahlı grup, YPJ. YPJ tamamen Ezidi kadınlardan meydana geliyor. Sayıları yaklaşık 150 civarında. PKK ve YPG tarafından silahlandırılıp eğitildiler. Bu kadın militanlar eğitildikten sonra Türkiye veya Suriye'ye gönderiliyor. Eğitime tabi tutulduktan sonra ailelerini görmelerine izin verilmiyor." Sincar'da talimatlarını PKK'dan, maaşlarını ise Şii milis gücü Haşdi Şabi'den alan Haydar Şeşo adlı militanın komuta ettiği YPE ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Şengali bu oluşumun militan sayısıyla Sincar'daki en büyük silahlı gruplardan olduğunu söyledi.

Aktivist Şengali, "Sayıları yaklaşık 4 bini buluyor ve bölgede PKK ile hareket ediyorlar. Aynı zamanda Şii milis gücü Haşdi Şabi tarafından bu militanlara aylık maaş veriliyor. Bu grup doğrudan Haşdi Şabi'ye bağlı ve silahlarını dahi onlardan alıyor. Elbette YPE'ye gönderilen para, PKK'nın etkisindeki diğer tüm militanlara da dağıtılıyor. Elimize geçen bilgilere göre her bir militan aylık ortalama 850 dolar alıyor ancak diğer militanlara da verildiğinden dolayı bu maaş yarı yarıya düşüyor." diye konuştu.

SİNCAR'DAKİ PKK'LILARA MAAŞ BAĞDAT'TAN İDDİASI

Irak meclisi Güvenlik ve Savunma Komisyonu üyesi Şahevan Abdullah, Bağdat'ın Şii milis gücü Haşdi Şabi vasıtasıyla Sincar'daki PKK militanlarına maaş ödediğini öne sürdü.



Abdullah, "Bağdat, Şengal'deki PKK'lılara doğrudan mali yardımda bulunmuyor ancak PKK, kendi etkisinde ve kontrolündeki Iraklı militanlarının vasıtasıyla ödenen paradan faydalanıyor. Bu militanlar resmiyette Haşdi Şabi'ye bağlı." ifadelerini kullandı.

IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani, geçen hafta bir röportajında, Bağdat yönetiminin, PKK'nın Sincar'daki varlığının sona erdirilmesi adına şu ana kadar somut bir adım atılmadığını belirterek, "Bağdat'la sürekli temas halindeyiz. Şu ana kadar ciddi bir adım atmış değiller. Bize kestiklerini söylediler ancak YBŞ'ye ödenen maaşların kesildiğini ben şahsen teyit edemiyorum." demişti.