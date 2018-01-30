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PKK çığırtkanlığı yapan Naki'ye bir şok daha!

Amedspor Başkanı Nurullah Edemen, TSK'nın Afrin'deki operasyonuna karşı siyasi söylemler üreten ve PFDK'ya sevk edilen futbolcu Deniz Naki hakkında konuştu.

30 Ocak 2018 Salı 15:04
PKK çığırtkanlığı yapan Naki'ye bir şok daha!

Edemen, bir süre önce Almanya'da silahlı bir saldırıya uğrayan ve sosyal medyada Türkiye'ye geri dönmeme kararı aldığı iddia edilen futbolcuları Deniz Naki ile ilgili olarak ise şunları söyledi:

"Pek iletişim kuramadık maalesef. Biz de birçok gelişmeyi basından, sosyal medyadan takip ediyoruz. Sosyal medyadan duyuyoruz ki, Deniz Naki Diyarbakır'a gelmemekle ilgili bir karar almış ama bize tebliğ etmedi. Sezon sonuna kadar bir sözleşmemiz var ama bu koşuldan sonra ne olacak, bunu da takip ettireceğiz."

Edemen, Deniz Naki'nin, Afrin'deki operasyona karşı insanları meydanlara çağırmasıyla ilgili "sporcu kimliğiyle çerçevesinde kalmasının" daha doğru olacağını düşündüğünü belirtti, "Onun işi siyasi söylemlerde bulunmak değil" dedi.

TFF ise Deniz Naki'yi farklı zamanlarda yapmış olduğu açıklamalardan dolayı "ayrımcılık ve ideolojik propaganda yaptığı" gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etmişti

Haber Tarihi: 30 Ocak 2018 Salı 15:04
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