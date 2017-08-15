PKK cephaneliği villadaki bombalar Başkent'te patlayacaktı

Adana polisinin terör örgütü PKK'nın cephanelik olarak kullandığı villada ele geçirdiği malzemelerle yapılacak bombanın, geçen kasım ayında Adana Valiliği'nde patlatılan bomba yüklü aracın 10 katı büyüklüğünde bir etki yaratacağı ortaya çıktı. Operasyonda ele geçirilen polis kıyafetlerinin kol armalarında 'Ankara' yazması nedeniyle, operasyonun ardından başkent polisi de alarma geçti.

MİT ve Adana polisinin 11 Ağustos'ta Adana'da gerçekleştirdiği operasyonda, 1.5 ton amonyum nitrat, 300 kilo çivi, 12 uzun namlulu silah, 24 el bombası, 12 hücum yeleği, bin uzun namlulu silah mermisi, 96 şarjör, 12 polis üniforması ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Adana Emniyet Müdürlüğü operasyonda ele geçirilenleri dün açıklayınca, olası bir PKK eyleminin, örgütün ilk eylemine denk gelen 15 Ağustos'ta gerçekleşmesinin önlendiği ortaya çıktı. Teröristlerin kullanacağı polis üniformalarında 'Ankara' yazması nedeniyle kanlı bir eylemin başkentte yapılacağı anlaşılırken, başka bazı istihbari bilgiler de titizlikle değerlendiriliyor.

VALİLİK PATLAMASININ 10 KATI BÜYÜK SALDIRI

Baskında yakalanan bomba yapımında kullanılan 1.5 ton amonyum nitrat ve diğer malzemeler bomba imha ekiplerine incelenmek üzere teslim edildi. Teröristlerin bu malzemelerle 24 Kasım 2016'da Adana Valiliği'nde patlatılan ve 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 16 kişinin de yaralandığı saldırının 10 katı büyüklüğünde zarar verebilecek bomba hazırlanabileceği belirlendi. Teröristlerin eylemi bomba yüklü araç ile yapılacağının üzerinde duran Adana polisi, çalıntı ve kiralık araçlar üzerinde alarma geçti. Kent genelindeki tüm ana yollarda ekipler yol kontrolüne başladı.

VİLLA TUZAKLANMAMIŞ

Adana'da merkez Çukurova İlçesi'ndeki aylık 2 bin 500 liraya kiralanan lüks villaya yapılan operasyonun yeni görüntüleri de ortaya çıktı. Bu görüntülerde polisler içeride teröristlerin bulunması olasılığını dikkate alarak şafak vakti eve sessiz bir şekilde yaklaşıyor. Özel harekat polisleri lüks villanın kapısını 'koç başı' ile kırıp içeri giriyor. Patlayıcı tuzaklaması olasılığına karşı önlem alarak villaya giren polisler bütün odaları gezdikten sonra cephaneliğin olduğu bodrum kattaki mühimmatları buluyor. Villada bomba tuzaklaması olmadığını anlaşılınca ekipler malzemelere el koyuyor.

İsmi açıklanmayan villanın nasıl kiraya verildiği konusunu da mercek altına alan polis ve istihbarat birimleri çalışmalarını sürdürüyor. Örgüt evinde terörist yakalanamaması nedeniyle, şu anda operasyonlar bu noktada sürdürülüyor. PKK'nın uzun yıllar bölgedeki eylemleri planlayan, Kayseri'de asker taşıyan midibüse patlayıcıları Adana üzerinden gönderen teröristler yakalanmış olmasına rağmen, bu kentin yeniden ikmal merkezi olarak kullanıldığının ortaya çıkması, terörle mücadele birimlerini daha da hareketlendirdi.

Son 2 ayda eylem hazırlığındaki DEAŞ ve PKK'lıların amaçlarına ulaşamadan yakalandığı Adana'daki son villa operasyonu, İçişleri Bakanlığı'nda da övgü aldı. Bir dönem FETÖ mağdurlarından olan Emniyet Müdürü Osman Ak'ın imzasını taşıyan bu operasyonların, poliste yüksek moral kazandırdığı belirtildi.

ADANA / DHA











