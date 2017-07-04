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PKK, Almanya'da 13 milyon euro para topladı!

Almanya iç istihbaratı Anayasayı Koruma Teşkilatı raporuna göre PKK Almanya'da Eylül 2015'ten 2016'nın başına kadar 13 milyon Euro'yu aşkın para topladı. PKK'nın son 10 yılda topladığı para iki katın üzerinde arttı. İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hans Georg Maassen, “terörle mücadele kapsamında MİT bizim için önemli müttefik” dedi.

04 Temmuz 2017 Salı 19:23
PKK, Almanya'da 13 milyon euro para topladı!
Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere ve iç istihbarat teşkilatı Başkanı Hans Georg Maassen yıllık istihbarat raporunu kamuoyuna açıkladı. İstihbarat raporuna göre PKK'nın Almanya'daki faaliyetleri ve topladığı paralar iki kat arttı. Almanya'da 14 bin civarında sempatizanı bulunan PKK eylül 2015'ten 2016 yılı başına kadar 13 milyon Euro'nun üzerinde para topladı.
 
PKK son 10 yılda Almanya'da topladığı parayı iki katın üzerinde artırdı. Suriye ve Irak'taki çatışmaların ve terör örgütü DEAŞ'la savaşın PKK'nın para toplamasında ve örgüte üye kazanmasında önemli payı oldu. Almanya ve Avrupa ülkelerinden Suriye ve Irak'ta savaşmak üzere militan toplanmasında PKK gençlik teşkilatının büyük sorumluluğu bulunuyor. Almanya'dan gidenler arasında Kuzey Irak'ta, Hakkari'de çatışmalarda ölenler var. Almanya'dan DEAŞ'la mücadeleye katılmak için çatışma bölgelerine 180'inin üzerinde giden oldu. Bunların büyük çoğunluğunu PKK götürdü. PKK'dan bağımsız gidenler orada PKK saflarına katıldı.
 
 
MİT uyarısı
 
İstihbarat teşkilatı Başkanı Hans Georg Maassen ise  Rusya, Çin ve İran'ın Almanya'daki casusluk faaliyetleri yanında Türk istihbarat teşkilatı MİT'in de faaliyetlerini izlediklerini söyledi. Maassen, “Buna rağmen MİT, terörle mücadele kapsamında bizim önemli müttefiğimiz” dedi.
Haber Tarihi: 04 Temmuz 2017 Salı 19:23
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