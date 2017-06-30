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PKK'lı teröristlerin Akdeniz kıyısına indi

PKK'nın Suriye'nin Lazkiye ilinin Akdeniz'e kıyısı olan El Basit bölgesine indiği ileri sürüldü. İddialara göre, Akdeniz kıyısına inen PKK'lılar arasında keskin nişancılar ve bomba eğitimli teröristler de var.

30 Haziran 2017 Cuma 09:46
PKK'lı teröristlerin Akdeniz kıyısına indi

Terör Örgütü PKK'nın, Suriye’nin batısında Lazkiye iline bağlı El Basit’e yerleştiği iddia edildi. Terör kampının başında 5 yıldır Mihraç Ural isimli teröristin yardımcılığını yürüten Ulaş Cebiroğlu'nun olduğu ileri sürülüyor.

Yeni Şafak Gazetesi'nin haberine göre PKK'lı teröristlerin Lazkiye'deki bir sahil kasabasına yerleştiği iddia edildi.

Mayıs ayı sonunda başlayan terörist sevkiyatının 230’a ulaştığı, bölgede yerleşen terör örgütü mensuplarından 70’inin Türkiye’den geldiği öne sürüldü.

Akdeniz’de kamp kuran PKK-PYD teröristlerinin hedefinin Afrin’den başlayacak Akdeniz operasyonuna Kesep-El Basit sahil koridorundan destek vererek Lazkiye ve İdlip kırsalında mevzili muhalifleri kıskaca almak olduğu iddia edildi.

TSK HEMEN ÖNLEM ALDI

Yaşanan hareketliliğe bağlı olarak TSK unsurlarının da gerekli önlemleri aldığı bildiriliyor. Lazkiye El Basit’e yerleşen PKK’lılar arasında Kandil tecrübesi olan keskin nişancı ve bomba eğitimi almış teröristlerin bulunduğu belirtiliyor.

Sahil kasabası El Basit’e yerleşen PKK’lılara Ulaş Cebiroğlu isimli teröristin liderlik ettiği de öne sürülüyor.

Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 09:46
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