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PKK Afrin'de gençleri zorla silahlandırıyor

Terör örgütü PKK uzantısı PYD'nin Suriye'deki Halep kentinde bulunan genç nüfusu silah zoruyla örgüte dahil etmeye çalışıldığı öğrenildi.

24 Temmuz 2017 Pazartesi 18:53
PKK Afrin'de gençleri zorla silahlandırıyor

Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD, Afrin ilçesinde bulunan gençleri zorla silahlandırmak için babalarını kaçırdıkları öğrenildi.

Terör örgütü PKK/PYD, Suriye'de kontrolü altına aldığı Afrin ilçesinde her aileden kadın-erkek ayırt etmeksizin zorla silahlandırıyor.

"ÖZ SAVUNMA" ADI ALTINDA MİLİTAN ARTTIRMA ÇABASI

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, PKK/PYD terör örgütünün Afrin'de kurdukları ve "öz savunma" ismini verdikleri grubu, militan sayısını arttırmak adına Raco ilçesindeki gençleri zorla silahlandırıyor.

HER EVDEN BİR KİŞİ ALIYORLAR

Her aileden en az bir kişi olmak üzere kadın ve erkek farketmeksizin sivilleri silah zoru ile alıkoyuyor. Terör örgütlerinden kaçmak adına köyde bulunan sivil halk, çevredeki dağlara ve ya daha güvenli olduğunu düşündükleri yerlere doğru göç etmeye başladı.

KAÇAN GENÇLERİN BABALARI REHİN ALINIYOR 

Kaçan gençlerin geri dönmesi için babalarını rehin aldığı öğrenildi. Terör örgütünün, Afrin'de bulunan Şeran beldesindeki ailelere çocuklarının yerlerini öğrenip silahlandıracağı öğrenildi. Çocuklarının geleceğinden endişelenen halk ise çareyi güvenli olduklarını düşündükleri dağlara saklanmakta buldu.

PAZARA YAPTIKLARI SİLAHLI SALDIRIDA 15 GENCİ REHİN ALDILAR

Militanların Suriye'de bulunan Haseke ili Dirbesiyye ilçesinde bulunan pazar yerine silahlı baskın yaparak, en az 15 kişi olduğu tahmin edilen gençleri rehin aldığı açıklandı.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2017 Pazartesi 18:53
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