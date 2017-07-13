PKK adına para toplayan Alman vatandaşı yakalandı

Terör örgütü adına para toplayan PKK yandaşı Almanya uyruklu, Diyarbakır'da gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 2006 yılında Türk vatandaşlığından çıkarılan Almanya uyruklu M.Ş'nin Türkiye'ye karayoluyla önceki gün giriş yaptığı bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine polis ekiplerince takibe alınan M.Ş'nin aracı, Diyarbakır-Şanlıurfa karayolundaki 3. Sanayi Sitesi girişinde durduruldu.

Gözaltına alınan ve Terörle Mücadele Şubesindeki işlemleri süren M.Ş'nin Kandil'de bir süre eğitim gördüğü, Almanya'da terör propagandası yaptığı, terör örgütü PKK adına para topladığı, sosyal medya hesaplarında da üzerinde terörist kıyafetiyle silahlı fotoğraflarının yer aldığı tespit edildi.