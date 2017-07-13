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PKK adına para toplayan Alman vatandaşı yakalandı

Türk vatandaşlığından çıkarılan, terör örgütü PKK adına para topladığı ve Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen Almanya uyruklu Diyarbakır'da gözaltına  alındı

13 Temmuz 2017 Perşembe 12:38
PKK adına para toplayan Alman vatandaşı yakalandı

Terör örgütü adına para toplayan PKK yandaşı Almanya  uyruklu, Diyarbakır'da gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi  ekipleri, 2006 yılında Türk vatandaşlığından çıkarılan Almanya uyruklu M.Ş'nin  Türkiye'ye karayoluyla önceki gün giriş yaptığı bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine polis ekiplerince takibe alınan M.Ş'nin aracı,  Diyarbakır-Şanlıurfa karayolundaki 3. Sanayi Sitesi girişinde durduruldu.

Gözaltına alınan ve Terörle Mücadele Şubesindeki işlemleri süren  M.Ş'nin Kandil'de bir süre eğitim gördüğü, Almanya'da terör propagandası yaptığı,  terör örgütü PKK adına para topladığı, sosyal medya hesaplarında da üzerinde  terörist kıyafetiyle silahlı fotoğraflarının yer aldığı tespit edildi.

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2017 Perşembe 12:38
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  • tuğrultuğrul12 dk önce
    Kafasına tek kurşun rögar deliğine üstüne sifonu çek gitsin gavur oğlu gavur
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