PKK, ABD'yi tehdit etti! Türkiye çekilmezse...

Suriye'de yıllardır devam eden iç savaşı sonlandırmak istediğini bahane eden Amerika, ülkenin petrol kaynaklarını kontrol altına aldı.



Bunu yaparken terör örgütleriyle kol kola giren Amerikalı yetkililer, Türkiye'de kanlı saldırılar düzenleyen PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG'ye silah ve mühimmat desteği sağladı.



PKK/YPG AĞLIYOR



Türkiye, sınır hattında silahlanan bu teröristleri etkisiz hale getirmek için Zeytin Dalı Harekâtı'nı başlattı.



Harekat başlayınca yalnız kalan YPG, Amerika ve Rusya'dan destek istemeye başladı.



"DEYRİZOR'DAN ÇEKİLİRİZ"



İstediği yardımı bir türlü alamayan teröristler, Amerikalı yetkilileri Deyrizor'dan çekilmekle tehdit etti.



Konuyla ilgili açıklama yapan teröristbaşlarından Nesrin Abdullah, Amerika'nın yeterli desteği sağlamaması durumunda Deyrizor'dan Afrin'e gideceklerini açıkladı.

(Ensonhaber)