PKK: ABD'den askeri yardım alıyoruz

Rus Haber ajansı Sputnik'e konuşan Terör ele başı Müslim, ''Türkiye bundan dolayı ABD'nin YPG'ye silah vermesini istemiyor. Çünkü DAEŞ ile karada en etkili mücadele eden YPG güçleridir. Demokratik Suriye Güçleridir.'' safsatasında bulundu.
ABD'DEN ASKERİ YARDIM
Müslim,"ABD ile ilişkilerimiz iyi bir şekilde gidiyor. Demokratik Suriye Güçleri yöneticilerinden aldığımız bilgilere göre ABD, Demokratik Suriye Güçlerine askeri yardımlarda bulunuyor. ABD ile Demokratik Suriye Güçleri arasında da iyi ilişkiler bulunuyor" ifadelerini kullandı.