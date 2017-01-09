PKK: ABD'den askeri yardım alıyoruz

Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD ele başı Salih Müslim, Türkiye'nin ABD'ye YPG konusunda yaptığı eleştirilere cevap verirken ABD'den silah aldıklarını itiraf etti.

PKK: ABD'den askeri yardım alıyoruz
Eklenme: 09 Ocak 2017, 18:23
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Rus Haber ajansı Sputnik'e konuşan Terör ele başı Müslim, ''Türkiye bundan dolayı ABD'nin YPG'ye silah vermesini istemiyor. Çünkü DAEŞ ile karada en etkili mücadele eden YPG güçleridir. Demokratik Suriye Güçleridir.'' safsatasında bulundu. 

ABD'DEN ASKERİ YARDIM

Müslim,"ABD ile ilişkilerimiz iyi bir şekilde gidiyor. Demokratik Suriye Güçleri yöneticilerinden aldığımız bilgilere göre ABD, Demokratik Suriye Güçlerine askeri yardımlarda bulunuyor. ABD ile Demokratik Suriye Güçleri arasında da iyi ilişkiler bulunuyor" ifadelerini kullandı.

 
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