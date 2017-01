''PKK 50 bin kişilik silahlı grup hazırlığında''

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Kandil'deki üst düzey PKK elebaşlarının her birinin bir kantona gönderilerek, 50 bin kişilik bir militan grubu yetiştirme hazırlığı içinde oldukları söyleniyor. Doğrudan gelen bir bilgi olarak söylüyorum, yoruma dayalı bir şey değil. Suriye'de her kantonda 10 bin militan yetiştiriliyor. Bugüne kadar sahip olmadıkları ağır silahlarla donatılmışlar." dedi.

Destici, BBP Genel Merkezinde düzenlediği basın toplantısına 49 yıl önce hayatını kaybeden ülkücü Ruhi Kılıçkıran ile yılbaşı gecesi Ortaköy'deki saldırıda yaşamını yitirenleri anarak başladı.

Eğlence merkezine yönelik saldırıdan sonra güvenlik zafiyeti tartışmalarının yaşandığına işaret eden Destici, bu konuda sorumluluğu olanlar hakkında yasal işlem yapılmasını istedi.

Destici, parti olarak herkesin inandığı gibi yaşamasından taraf olduklarını, fikir ve ifade özgürlüğünün en iyi şekilde tesis edilmesi gerektiğini savunduklarını ifade ederek, saldırıdan sonra özellikle muhafazakar kesimi hedef alan açıklamaları ise doğru bulmadıklarını bildirdi.

Bu durumun kendilerini üzdüğünü vurgulayan Destici, "Diyanet İşleri Başkanlığının İslam'ın değerleriyle ilgili bazı uyarılarda bulunması görevidir. Aksi halde görevini yapmamış olur. Bundan yola çıkarak İslam'ın değerlerine hakaret etmek doğru değildir." diye konuştu.

"BAHAR AYLARINDA TÜRKİYE'YE YÖNELİK KANLI EYLEMLER İÇİN HAZIRLIK YAPILIYOR"

Destici, PKK'nın bahar aylarında Türkiye'ye yönelik kanlı eylemler yapmak için Irak'ın Sincar Bölgesi ile Suriye'nin kuzeyindeki sözde kantonlarda hazırlık yaptığına işaret ederek, kendisine gelen bilgiye göre, PKK'nın 50 bin kişilik silahlı bir grup yetiştirdiğini belirtti.

Türkiye'nin güvenliği için söz konusu bölgelere bir an önce askeri müdahalede bulunması gerektiğine dikkati çeken Destici, şunları kaydetti:

"BUGÜNE KADAR SAHİP OLMADIKLARI AĞIR SİLAHLARLA DONATILMIŞLAR"

"Kandil'deki üst düzey PKK elebaşlarının her biri bir kantona gönderilerek, 50 bin kişilik bir militan grubu yetiştirme hazırlığı içinde oldukları söyleniyor. Doğrudan gelen bir bilgi olarak söylüyorum. Yoruma dayalı bir şey değil. Suriye'de her kantonda 10 bin militan yetiştiriliyor. Bugüne kadar sahip olmadıkları ağır silahlarla donatılmışlar. Bunları da batılı güçlerin verdiği söyleniyor. İlk önce bulundukları bölgeyi kalıcı hale getirmek istiyorlar. Sonraki hedefleri ise Türkiye'dir. Devletimizin bir an önce tedbir alması lazım. Vakit kaybetmeden Afrin, Kamışlı, Ayn el-Arap, Haseki ve Sincar'a acil müdahale ederek, PKK/PYD varlığına son vermelidir."