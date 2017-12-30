Piyasayı siyaset dalgalandırdı

NEVZAR ORBAY / İSTANBUL Sırasıyla borsa, döviz ve altın kısa vadeli kazanç sağlarken, gayrimenkul yatırımcısı beklemeye koyuldu.

Yatırım araçları 2017’de siyasetin etkisinde kaldı. Altın, döviz ve borsadaki dalgalanmalar, yatırımcıyı 2018 yılı için daha temkinli olmaya yöneltti. Hükümetin yastık altındaki altınları ekonomiye kazandırmak için uyguladığı politikalar altın fiyatlarında aşırı hareketliliğin önüne geçerken, www.goldpara.com yönetmeni Mehmet Ali Yıldırımtürk’ün “Altın fiyatları dışarıda başka içeride başka” değerlendirmesi dikkat çekti. Yıldırımtürk, ”Yıl boyu dış piyasalarda altın fiyatı bir yandan ABD Merkez Bankası( Fed)’in faiz artırım beklentilerini güçlendiren ve zayıflatan ekonomik verilere duyarlı hareket ederken, diğer yandan başta ABD- K.Kore arasında olmak üzere, bölgemizdeki jeopolitik gerilimlere duyarlı yön arayışıyla 1185-1350 Dolar/Ons bandında hareket etti” dedi.

Yurtdışı piyasalarda yılbaşı tatiline dikkat çeken Yıldırımtürk, “Yatırım fonlarında yıl sonu pozisyonlarının kapatılması sonrası altın fiyatı kısa süredeki hızlı yükselişin kâr satışlarıyla birlikte yeniden 1300 Dolar/Ons’dan aşağı doğru geri çekilme olabilir” dedi. Yıldırımtürk, “Tüm piyasaların 2018 Ocak ayının ikinci haftasında normale dönmesiyle gerek ABD’den, gerekse Euro Bölgesinden açıklanacak ekonomik veriler ve Kudüs ile ilgili anılan jeopolitik gerginliklere duyarlı olarak küçük çaplı dalgalanabilir” yorumunda bulundu.

“Teknik olarak Dolar/TL 3,7700 desteğinin aşağısına sarkarsa 3,7500 TL desteğini gün sonuna doğru görebilir. Dolar/TL’nin 3,8000-38500’de kısa vadeli dirençleri bulunuyor” diyen Yıldırımtürk, altın piyasası için ise şunları söyledi:

“Hatırlanacağı gibi bu yılın Ocak ayında 24 Ayar altın 132,80 TL/Gr’dan açılmış, yıl ise 165 TL/Gr’a kadar da yükselmişti. Bugün 24 ayar altın 156,00 TL/Gr’dan yılı tamamlarsa, yılbaşında altına yatırım yapanların bir yıllık getirisi yüzde 17,50 olacak. Yatırım araçları sıralamasında 24 ayar altının TL/Gr cinsinden getirisi yüzde 40 olan hisse senedinden sonra ikinci sırada yer alacak.”

Küresel piyasalar olumsuz etkiledi

Anadolu Ajansı finans analisti İslam Memiş ise piyasalarla ilgili özetle şu değerlendirmelerde bulundu: Küresel piyasalarda ekonomilerin daralması gelişmiş ve gelişmekte olan ülke piyasalarını olumsuz yönde etkilediğini söyleyebiliriz. Olumsuz etkilenmeyi psikolojik algı olarak yorumlayabiliriz. Ancak rakamlar boyutuna baktığımızda herşeye rağmen 2017 yılını fena geçirmedik. Rakamların iyimserliği, dünyada tüketicilere yansımadı. Küresel ekonomilerde Tüketici Güven Endeksi Rakamları, Harcamalar ve Tasarruf oranları bu öngörümüzü destekleyebilir. Merkez Bankaları, 2017 yılında hayli yorucu bir yılı geride bıraktı. Dolar, 2017 yılında dünyada yüzde 10 değer kaybederken, Türkiye’de yüzde 7 değer kazandı. Yurt içi piyasalarda bu yükseliş dış etkenlerden kaynaklandı. Bunu Avrupa ve ABD ile yaşanan siyasi ilişkilere bağlıyoruz. 2017 yılında finans piyasalarında en çok konuşulan ve tartışılan konu ise Bitcoin oldu. Bitcoin, 21 bin dolar seviyesini test ederek yatırımcısına en çok kazandıran kripto bir kazanç aracı oldu. Sert düşüşleriyle yine konuşulmaya devam eden Bitcoin, değer kaybetmeye devam ediyor. ABD ve Avrupa Bitcoin için balon bir sistem demiş olsa da, Rusya ve Çin gibi ülkeler kendi kripto paralarını hazırlıyor. Türkiye’de bu sistem üzerine çalıştıklarını kapıyı açık bıraktıklarını düşünüyoruz.