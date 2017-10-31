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Piyasayı dolandıran ilaç satıcısı: Mehmet Çınar

Kanser ilacı sattığı gerekçesiyle, yaptığı ilaçlar için reklam veren Mehmet Çınar’ın reklamların ücretlerini ödemedi.

31 Ekim 2017 Salı 08:54
Piyasayı dolandıran ilaç satıcısı: Mehmet Çınar

Kanser ilacı sattığını belirten Mehmet Çınar'ın reklam için anlaşma yaptığı ücretleri ödemediği ve piyasada reklam anlaşmaları yapmaya devam ettiği belirtildi.

Mehmet Çınar kansere çözüm bulduğunu iddia ettiği bir ‘su' için 0542 591 72 72 numaralı telefondan firmalar ile reklam anlaşmaları yaptı. Mehmet Çınar'ın reklam verdiği medya ile yaptığı her türlü yazışması kayıt altında bulunurken Mediasal Reklam Şirketi ve Lalegül FM'e olan borçlarını ödemediği ortaya çıktı.

Borçları tahsil etmek isteyen medya ve reklam kurumları ile Mehmet Çınar'ın ortadan kaybolduğunu ve telefonları açmadığını belirtiyor. Mehmet Çınar'ın reklam verdiği yetkililerle yaptığı konuşmalar da kayıt altında bulunuyor.

İşte o konuşmalar:

Haber Tarihi: 31 Ekim 2017 Salı 08:54
  1. Kanser ilacı
  2. Dolandırıcı
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