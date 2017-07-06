Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Piyasalarda hareketli dakikalar!

Piyasalarda son ayların en hareketli günleri yaşanıyor. Ocak ayından bu yana euro ilk kez 4.11 lirayı aşarken dolar 3.63 seviyesine geldi.

06 Temmuz 2017 Perşembe 10:15
Piyasalarda hareketli dakikalar!

Küresel gelişmeler ve jeopolitik risklerdeki artışa bağlı olarak dolar 3.62 lirayı da aşarken, euro Ocak sonundan bu yana ilk kez 4.11 lirayı geçti.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 13-14 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının dün akşam açıklanan tutanakları sonrası küresel piyasalarda yaşanang elişmelerle dolar ve euro yükseliyor.

Yeni güne 3.60 lira ile dünkü düzeylerden başlayan dolar, artan jeopolitik risklerin de etkisiyle 3.6303 liraya ulaşırken, euro da 4.1190 lira ile 4.12 lira sınırına dayandı.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2017 Perşembe 10:15
  1. dolar ne kadar
  2. euro ne kadar
  3. Dolar ve euro ne kadar
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    3 gündür kayıptı, cesedi bulundu
    1. 3 gündür kayıptı, cesedi bulundu
    2. Bakan Çelik: Elimizin tersiyle iteriz
    3. Diyanet, 15 Temmuz şehitleri için özel..
    4. Amerika'lı diplomat Suriye..
    5. Amerika ve AB'den Kıbrıs..
    6. Bakanlık açıklama yaptı: Sakın..
    7. Diyanet, boşalan hac kontenjanlarının..
    8. Vahşi Yaşam Fotoğraf Yarışması..
    9. Güneş'ten Adriano açıklaması:..
    10. Yıkılan 200 yıllık çam ağacı oraya..
    11. İki dev bir oldu köylere 4.5G yolda
    12. Korkmaz NBA'de ilk maçına çıktı!
    13. Bayılacaksınız! 30 bin liraya muhteşem..
    14. İşte zamlı maaşların yatacağı tarih!
    15. Ülke karıştı! Türkler sokağa çıkamıyor
    16. Diego Armando Maradona'ya fahri..
    17. Manisa 3.6 şiddetinde deprem ile..
    18. Elektrik tellerinde asılı olarak..
    19. Eli silahlı on kişi vahşice bir adama..
    20. Pepe: Beşiktaş'a kupalar kazanmaya..
    15 gün kalmıştı! AK Parti’den flaş OHAL çıkışı…
    15 gün kalmıştı! AK Parti’den flaş OHAL çıkışı…
    Gezi'de gelmiştiler! Şimdi yine geldiler
    Gezi'de gelmiştiler! Şimdi yine geldiler
    ABD'den kritik hamle! Türkiye ve İran'ı...
    ABD'den kritik hamle! Türkiye ve İran'ı...
    TIR’dan Amerika çıktı
    TIR’dan Amerika çıktı