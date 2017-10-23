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Piyasalar yeni haftaya nasıl başladı?

Piyasalar yeni haftaya nasıl başladı… İşte rakamlar:

23 Ekim 2017 Pazartesi 08:49
Piyasalar yeni haftaya nasıl başladı?

Dolar             : 3,690-3,692

Euro              : 4,343-4,345

Eur/dolar      : 1,1766

Ons               : 1.276 $

Brent Petrol : 57,84 $

Gram altın    : 151,40-151,60

Bu hafta Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) politika toplantısını takip edeceğiz.

Perşembe günü Frankfurt’ta açıklanacak olan karar sonrası AMB Başkanı Mario Draghi basın toplantısı düzenleyecek.

Bugün İngiltere Başbakanı Therese May, senetoda Brexit ile ilgili açıklama yapacak.

Brexit sürecindeki son durum yakından takip edilecek.

ABD tarafından açıklanacak olan üçüncü dönem büyüme rakamları piyasaların takip edeceği önemli verilerden.

Yüzde 2.5 civarındaki beklenti karşılanmazsa dolar küresel piyasalarda değer kaybedebilir.

Geçen haftaya kıyasla bu hafta piyasaların haftaya biraz daha gergin başladığını gözlemliyoruz.

ABD-Türkiye arasında yaşanan vize gerginliğinde uzlaşı çıkarsa piyasalarda pozitif ayrışma görebiliriz.

Bu hafta döviz kurlarında geri çekilme, borsada yeni yükselişler beklediğimizi belirtmek isteriz...

Haber Tarihi: 23 Ekim 2017 Pazartesi 08:49
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