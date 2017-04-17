% 51.41
% 48.59
EVET25.157.025 OY
AÇILAN SANDIK%100Türkiye Geneli için tıklayınız
HAYIR23.777.091 OY

Piyasalar hareketlendi! Faizler...

Türkiye referandum sürecini tamamladı. Dolar 'evet'i düşüşle karşıladı. Faizler aşağı doğru yön aldı. İşte piyasada son durumlar...

Piyasalar hareketlendi! Faizler...
Eklenme: 17 Nisan 2017, 16:28

Referandum sonrası TL varlıklarda pozitif görünüm sürüyor. İşte piyasada son durumlar...

BORSA 91 BİNİ DENEDİ

Hisse senetleri cephesinde ise BIST 100 Endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,87 değer kazanarak sürekli müzayede işlemlerine verilen araya 90.850 puandan girdi. BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında önceki kapanışa göre 786,73 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,2 milyar lira oldu. Haftaya yükselişle başlayan ve 91.000 sınırına kadar çıkan BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 90.800 puanın üzerinde dengelendi.

FAİZLERDE YÖN AŞAĞI!

Faizlerde ise aşağı yönlü seyir izleniyor. Cuma günü yüzde 11.11 seviyesine kadar çıkan 10 yıllık tahvilin bileşik faizi bugün yüzde 10.8 seviyelerine doğru gevşedi. Haftayı yüzde 11.46 bileşik seviyesinden kapatan iki yıllık gösterge faizse yüzde 11.2 seviyelerine gerilemiş durumda.

DOLAR 3,66 SEVİYELERİNDE!

Günün ilk yarısında 3.63-3.68 bandında sert hareketin yaşandığı dolar/TL, 3.66 seviyelerinde dengelendi. Halkoylamasının ardından dün gece uluslararası piyasada 3,6250'ye kadar gerileyen dolar/TL, bugün en düşük 3.6304, en yüksek 3.6807 seviyelerini gördü. Kur saat 14:27 itibariyle 3.6590 seviyesinde yer aldı.

 

 
Etiketlerdolarfaizborsareferandumevet
HABER YORUMLARI
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Mesut

Faizin fikhen hukmu Allaha savas acmaktir. Oysa konut fiyatlari o denli yuksekdi ki, faize bulasmadan insanlar ev alamaz hale geldi. Istanbulda niye oylar hayir cikti. Cunku 100 metre kare evi 400 bin den asagi alamiyorsun. Uzaklarda aramaya gerek yok.sebepleri.

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prof1

doları bugün 3.30 beklerken 3.70 e dayandı...iyi bir kazık yedik anlaşılan

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HALİL CİHANGİRDEMİRKAYA

EVET PRANFALARVESAYETLER KIRILDI !...

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Doğrucu davut!

Allah'ın emri ile;"Faizin her türlüsü haram"İsterse "yüzde 1'e düşsün" yine de haram!

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