Piyasalar hareketlendi! Faizler...

Referandum sonrası TL varlıklarda pozitif görünüm sürüyor. İşte piyasada son durumlar...

BORSA 91 BİNİ DENEDİ

Hisse senetleri cephesinde ise BIST 100 Endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,87 değer kazanarak sürekli müzayede işlemlerine verilen araya 90.850 puandan girdi. BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında önceki kapanışa göre 786,73 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,2 milyar lira oldu. Haftaya yükselişle başlayan ve 91.000 sınırına kadar çıkan BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 90.800 puanın üzerinde dengelendi.

FAİZLERDE YÖN AŞAĞI!

Faizlerde ise aşağı yönlü seyir izleniyor. Cuma günü yüzde 11.11 seviyesine kadar çıkan 10 yıllık tahvilin bileşik faizi bugün yüzde 10.8 seviyelerine doğru gevşedi. Haftayı yüzde 11.46 bileşik seviyesinden kapatan iki yıllık gösterge faizse yüzde 11.2 seviyelerine gerilemiş durumda.

DOLAR 3,66 SEVİYELERİNDE!

Günün ilk yarısında 3.63-3.68 bandında sert hareketin yaşandığı dolar/TL, 3.66 seviyelerinde dengelendi. Halkoylamasının ardından dün gece uluslararası piyasada 3,6250'ye kadar gerileyen dolar/TL, bugün en düşük 3.6304, en yüksek 3.6807 seviyelerini gördü. Kur saat 14:27 itibariyle 3.6590 seviyesinde yer aldı.