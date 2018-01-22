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Piyasalar hareketlendi! Afrin'e yaklaştıkça dolar düşüyor

Afrin operasyonu sonrasında ilk işlemlerde 3.85'i gören ve bu sabah 3.82 civarında güne başlayan dolar/TL, öğleden sonra 3.79'un altını test etti. Güne alımlarla başlayan ve gün boyu pozitif seyrini sürdüren Borsa İstanbul'da ise kazanç yüzde 1'i geçti.

22 Ocak 2018 Pazartesi 20:00
Piyasalar hareketlendi! Afrin'e yaklaştıkça dolar düşüyor

Afrin'e düzenlenen operasyon nedeniyle dolar/TL ilk işlemlerde 3.85'i gördükten sonra bugün düşüşe geçti ve 3.80'in altına indi. Borsa İstanbul'da ise yüzde 1'i aşan bir yükseliş yaşanıyor.

Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde bulunan Afrin bölgesine beklenen operasyonu cumartesi günü akşam saatlerinde başlattı. Zeytin Dalı adı verilen operasyonda ilk olarak F16’lar terör örgütlerine ait hedefleri bombaladı. F16’lar vurduktan sonra dün de tanklar sınırı geçti ve kara operasyonu başladı.

Operasyon, hafta sonu başlatıldığı için piyasalar tarafında yansıması görülmedi. İlk tepki gece saatlerinde Asya kotasyonlarında görülmeye başlandı. Cuma günü kapanış saatlerinde 3.8060 TL seviyesinde olan dolar kuru, Asya kotasyonlarında 3.8508 seviyesine kadar çıktı.

Harekatın asıl etkisi bugün daha net hissediliyor. Güne sınırlı bir tepki ile başlayan dolar, cuma kapanış seviyesinin altına indi ve 3.80'in altını gördü.

Dolar/TL kuru, saat 17:11'de cuma günü kapanışına göre yüzde 0,6 düşüşle 3.7894'de yer aldı. Euro ise yüzde 0,10 düşüşle 4.6520'den işlem gördü.

Öte yandan Borsa İstanbul 100 endeksi haftaya alıcılı başladı. BİST 100 endeksi, 492 puan (yüzde 0,43) yükselişte 115.639 puandan açıldı. Bir ara 116.353 puan seviyesine kadar yükselen endeks, günün ilk yarısında yüzde 0,40 değer kazanarak 115.605,94 puandan geride bıraktı. Günün ikinci yarısında da pozitif seyrini sürdüren endeks, yüzde 1'i aşan değer kazancı ile aynı saat itibariyle 116.400 seviyesinde yer aldı.

Haber Tarihi: 22 Ocak 2018 Pazartesi 20:00
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