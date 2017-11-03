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Piyasalar haftayı nasıl kapatır?

Para ve Altın Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, haftanın son işlem gününde; dolar, euro, altın ve altında beklenilen kapanış rakamlarını verdi.

03 Kasım 2017 Cuma 08:52
Haber Tarihi: 03 Kasım 2017 Cuma 08:52
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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