Piyasalar haftayı nasıl kapatır?

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Para ve Altın Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, haftanın son işlem gününde; dolar, euro, altın ve altında beklenilen kapanış rakamlarını verdi.
03 Kasım 2017 Cuma 08:52
Haber Tarihi: 03 Kasım 2017 Cuma 08:52
http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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