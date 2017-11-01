Piyasalar Ekim ayını böyle bitirdi

Küresel piyasalarda 31 Ekim rakamları



Küresel piyasalarda, 31 Ekim 2017'yi uğurlarken avro/dolar paritesi 1,1646 sterlin/dolar paritesi 1,3281, dolar/yen paritesi 113,66 ve dolar/TL paritesi 3,7905 seviyelerinden işlem görüyordu. Brent tipi petrolün varil fiyatı yüzde 0.8 artışla 61,11 dolara ve ABD tipi petrolün varili de yüzde 1 kazançla 54,67 dolara yükseldi. Aynı saatlerde, altının onsu yüzde 0,2 değer kaybederek 1.271,04 dolara geriledi.



* Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı







Seyahat, havayolu ve enerji şirketlerinin hiselerindeki değer artışının etkisiyle Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı. Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,33 değer kazanarak 395,22 puana yükseldi. İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,18 değer kazanarak 22.793,69 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,18 değer kazanarak 5.503,29 puana yükseldi. Birleşik Krallık’ta FTSE 100 endeksi yüzde 0,07 değer kazanarak 7.493,08 puana yükselirken, Almanya'da DAX 30 endeksi değişiklik göstermeyerek günü 13.229,57 seviyesinden tamamladı.









* New York borsası yükselişle kapandı







New York borsası, teknoloji şirketlerinin hisselerindeki artışla ekim ayının son işlem gününü kazançlarla tamamladı. Dow Jones Sanayi Endeksi 28,50 puanlık (yüzde 0,12) artışla 23.377,24 puana ve Standard & Poor's 500 Endeksi 2,43 puanlık (yüzde 0,09) yükselişle 2.575,26 puana ulaştı.Nasdaq Teknoloji Endeksi de 28,71 puan (yüzde 0,43) değer kazanarak 6.727,67 puana tırmandı ve rekor seviyeden kapandı. Böylece, endeks, bu sene 62'inci kez bir işlem gününü rekor seviyeden tamamlamış oldu. Bu sayıya en son 1980 yılında ulaşılmıştı.





* Trump kademeli vergi indirimine açık değil







ABD Başkanı Donald Trump , kurumsal vergi oranında kademeli indirime gidilmesini değerlendirmediğini söyledi. Amerikan iş dünyasının önde gelen temsilcileriyle Beyaz Saray'da bir araya gelen Trump, şirketlere yönelik vergi oranında kademeli indirime açık olup olmadığının sorulması üzerine, "Şu an ona bakmıyoruz. Umarım öyle olmaz." dedi.









* BoJ para politikasını değiştirmedi







Japonya Merkez Bankası (BoJ, politika faizini değiştirmeyerek yüzde eksi 0,1'de bırakırken, parasal tabanın yıllık 80 trilyon yen artırılması programını da sabit tuttu. Bankanın enflasyon beklentisi 2017 için yüzde yüzde 1,1'den yüzde 0,8'e, 2018 için yüzde 1,5'ten yüzde 1,4'e revize edildi.









* Bitcoin'in vadeli işlemleri başlıyor







ABD'li finans devi CME Group, sanal para birimi Bitcoin'in vadeli işlem sözleşmelerine başlanmasının planlandığını duyurdu. Dünyanın en büyük vadeli işlemler ve opsiyon borsası işletmecisi CME Group'tan yapılan açıklamada, bu yılın dördüncü çeyreğinde Bitcoin'in vadeli işlemlerine başlanmasının planlandığı belirtilerek, gerekli düzenleyici kurumların onayının beklendiği bildirildi.









* EMEA Bölgesi’nde yüksek iflas riskine sahip şirket sayısı azaldı







Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika (EMEA) bölgesinde yüksek iflas riskine sahip şirket sayısının bu yılın üçüncü çeyreğinde azaldığını açıkladı. Moody's'ten yapılan açıklamada, EMEA Bölgesi’nde “B3” kredi notu, “negatif” görünüme sahip ve bu seviyenin altında değerlendirilen şirket sayısının bu yılın üçüncü çeyreğinde gerilediği bildirildi









* BP'nin üçüncü çeyrek karı arttı







British Petroleum'un (BP) bu yılın üçüncü çeyreğinde net karının 1,87 milyar dolara yükseldiği bildirildi. BP'den yapılan açıklamada, şirketin geçen yılın üçüncü çeyreğinde net karının 684 milyon dolar olduğu belirtildi. Meksika Körfezi'ndeki sızıntı için yapılan ödemeler hariç tutulduğunda şirketin üçüncü çeyrek nakit akışının yaklaşık 6,6 milyar dolara ulaştığı kaydedildi









* Birleşik Krallık’ın petrol ve doğal gaz rezervi 5,7 milyar varil







Birleşik Krallık enerji denetim kurumu Petrol ve Doğalgaz Otoritesi (OGA) ülkenin toplam petrol ve doğal gaz rezervinin 5,7 milyar varile eş değer olduğunu bildirdi. Kurumdan yapılan açıklamada ülkenin topraklarında ve kara sularında bulunan (offshore) toplam petrol ve doğal gaz rezervinin yaklaşık 5,7 milyar varile eşdeğer olduğu belirtildi.









* Yunanistan'dan petrol ve doğalgaz araması için anlaşma







Yunanistan ile Fransız Total şirketi öncülüğündeki konsorsiyum arasında İyon Denizi'nde petrol ve doğalgaz arama çalışmaları için anlaşma imzalandı. Yunanistan Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada, Fransız Total, İtalyan Edison ve Yunan Hellenic Petroleum (ELPE) şirketlerinden oluşan konsorsiyuma, ülkenin batısındaki İyon Denizi'ndeki bir blokta petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına yönelik ruhsat hakkı için anlaşma imzalandığı belirtildi.









* Katalonya'nın bağımsızlık ilanı kararı askıya alındı







İspanya hükümetinin yaptığı itirazı kabul eden Anayasa Mahkemesi, Katalonya parlamentosunun bağımsızlık kararını askıya aldı.









* ABD'de tüketici güveni 17 yılın zirvesinde







ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi ekimde 125,9’a çıkarak son 17 yılın en yüksek seviyesini kaydetti. Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen Conference Board'un raporuna göre, Tüketici Güven Endeksi ekimde önceki aya kıyasla 5,3 puan artarak 125,9 oldu. Böylece 2000 yılından beri en yüksek seviyesini kaydeden endekse ilişkin piyasa beklentisi 121 seviyesindeydi.









* Avrupa ekonomisi 3. çeyrekte yüzde 0,6 büyüdü







Avrupa İstatistik Ofisinin (Eurostat) ilk tahmin verilerine göre, 19 üyeli Avro Bölgesi’nde mevsimsellikten arındırılmış Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) bu yılın üçüncü çeyreğinde ikinci çeyreğe kıyasla yüzde 0,6 yükseldi. Bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla ise Avro Bölgesi’nde GSYH artışı yüzde 2,5 olarak ölçüldü.









* Avro Bölgesi’nde enflasyon yavaşladı







Avro Bölgesi’nde öncü yıllık enflasyon, bu yılın ekim ayında yüzde 1,4’e geriledi. Enflasyon verisi, piyasa beklentilerini de karşılamadı. Avrupa İstatistik Ofisinin (Eurostat) öncü verilerine göre, 19 üyeli Avro Bölgesi’nde eylül ayında yüzde 1,5 olan yıllık enflasyon ekimde yüzde 1,4 olarak ölçüldü. Yıllık enflasyon verisi ayrıca yüzde 1,5’lik piyasa beklentisinin altında geldi. Bölgede, ekim ayında öncü yıllık çekirdek enflasyon da yüzde 1,1’lik piyasa beklentisinin altında yüzde 0,9 arttı.









* Avro Bölgesi'nde işsizlik eylülde azaldı







Avro Bölgesi'nde Eylül 2017 işsizlik verileri açıklandı. Yüzde 8,9'a gerileyen işsizlik, Ocak 2009'dan bu yana görülen en düşük seviyeye indi. AB'de işsizlik yüzde 7,5 ile değişmeyerek Kasım 2008'den beri görülen en düşük seviyeyi korudu.