Piyasalar bu verilere odaklandı

ABD başta olmak üzere bazı ülkelerde yeni yılın ilk işlem gününün resmi tatil olması dolayısıyla bugün birçok piyasada işlem yapılmayacak. Yılın ilk haftasının geneline bakıldığında ise 4 Ocak Çarşamba günü ABD Merkez Bankası (Fed) aralık ayı toplantısı tutanakları ve 6 Ocak Cuma günü de ABD tarım dışı istihdam verisinin piyasaların en önemli gündem maddesi olması bekleniyor.

Analistler, Türkiye ve Rusya garantörlüğünde Suriye'de başlayan ateşkesin ardından bölgedeki gelişmeler ve taraflardan gelecek açıklamaların piyasaların jeopolitik risk algısı üzerinde ana belirleyici olacağını, yurt içinde ise yarın açıklanacak enflasyon verisinin takip edileceğini belirtti.

Son 10 gündür tatil havasına giren ve sakin bir seyir izleyen piyasaların, yeni yılın ilk haftasında açıklanacak imalat sanayi ve ABD tarım dışı istihdam gibi önemli verilerin etkisiyle hareketlenebileceğini ifade eden analistler, ABD ve Rusya ilişkilerine yönelik gelişmelerin de izlenmesi gerektiğini kaydetti.

Bugün Çin'de açıklanan imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi 51,4 ile beklentilerin hafif altında kalsa da 50 seviyesinin üzerindeki seyrini sürdürdü.

Analistler, yurt içinde hafta sonu gerçekleşen terör saldırılarının etkisiyle yeni yıla yükselişle, 3,5360 seviyelerinden başlayan dolar/TL'nin, 15 gündür içinde bulunduğu 3,50-3,55 bandındaki hareketinin devam ettiğini, BIST 100 endeksinin ise 78.300 ve 79.000 seviyelerinin direnç, 77.000 seviyesinin destek konumuna geldiğini belirtti.

AA Finans'ın yarın açıklanacak enflasyon verisine ilişkin gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, 2016 yılında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 7,83 artmasını bekliyor.

Ankete katılan ekonomistlerin 2016 için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 7,40 ve en yüksek yüzde 8,49 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin aralık ayına ilişkin enflasyon beklentilerinin ortalaması ise yüzde 0,99 olarak hesaplandı. Enflasyon, kasımda bir önceki aya göre yüzde 0,52 ve bir önceki yılın aynı ayına göre de yüzde 7 artış göstermişti.