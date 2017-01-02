Piyasalar bu verilere odaklandı

Küresel piyasalar, 2017 yılının ilk haftasında başta ABD'de tarım dışı istihdam olmak üzere açıklanacak makroekonomik verilere odaklandı.

Piyasalar bu verilere odaklandı
Eklenme: 02 Ocak 2017, 11:07
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ABD başta olmak üzere bazı ülkelerde yeni yılın ilk işlem gününün  resmi tatil olması dolayısıyla bugün birçok piyasada işlem yapılmayacak. Yılın  ilk haftasının geneline bakıldığında ise 4 Ocak Çarşamba günü ABD Merkez Bankası  (Fed) aralık ayı toplantısı tutanakları ve 6 Ocak Cuma günü de ABD tarım dışı  istihdam verisinin piyasaların en önemli gündem maddesi olması bekleniyor.

Analistler, Türkiye ve Rusya garantörlüğünde Suriye'de başlayan  ateşkesin ardından bölgedeki gelişmeler ve taraflardan gelecek açıklamaların  piyasaların jeopolitik risk algısı üzerinde ana belirleyici olacağını, yurt  içinde ise yarın açıklanacak enflasyon verisinin takip edileceğini belirtti.

Son 10 gündür tatil havasına giren ve sakin bir seyir izleyen  piyasaların, yeni yılın ilk haftasında açıklanacak imalat sanayi ve ABD tarım  dışı istihdam gibi önemli verilerin etkisiyle hareketlenebileceğini ifade eden  analistler, ABD ve Rusya ilişkilerine yönelik gelişmelerin de izlenmesi  gerektiğini kaydetti.

Bugün Çin'de açıklanan imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi  51,4 ile beklentilerin hafif altında kalsa da 50 seviyesinin üzerindeki seyrini  sürdürdü.

Analistler, yurt içinde hafta sonu gerçekleşen terör saldırılarının  etkisiyle yeni yıla yükselişle, 3,5360 seviyelerinden başlayan dolar/TL'nin, 15  gündür içinde bulunduğu 3,50-3,55 bandındaki hareketinin devam ettiğini, BIST 100  endeksinin ise 78.300 ve 79.000 seviyelerinin direnç, 77.000 seviyesinin destek  konumuna geldiğini belirtti.

AA Finans'ın yarın açıklanacak enflasyon verisine ilişkin  gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, 2016 yılında Tüketici Fiyat  Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 7,83 artmasını bekliyor.

Ankete katılan ekonomistlerin 2016 için enflasyon beklentileri en  düşük yüzde 7,40 ve en yüksek yüzde 8,49 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin  aralık ayına ilişkin enflasyon beklentilerinin ortalaması ise yüzde 0,99 olarak  hesaplandı. Enflasyon, kasımda bir önceki aya göre yüzde 0,52 ve bir önceki yılın  aynı ayına göre de yüzde 7 artış göstermişti.

 
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