Piyasalar Amerika'nın tarım dışı istihdam verisine odaklandı

ABD'de dün açıklanan ISM imalat dışı endeks beklentileri aşarken, ADP özel sektör istihdamı ise tahminlerin altında artış gösterdi. Tahvil piyasasında son iki haftadır etkili olan satışların dün de sürmesi 10 yıllık faizi yüzde 2,40 sınırına taşırken, faizlerdeki yükseliş pay piyasalarını da negatif etkiledi. Dün Dow Jones endeksi yüzde 0,74, S&P 500 endeksi yüzde 0,94 ve Nasdaq endeksi yüzde 1 değer kaybetti.

ABD'DEN GELECEK VERİ ÖNEMLİ

Analistler, gelişmiş ülke merkez bankalarının politikalarına ilişkin belirsizliklerin arttığını, bunun da özellikle ABD, Almanya ve Japonya gibi gelişmiş ülke tahvil faizlerinin yükselmesine neden olduğunu belirtti. Bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade eden analistler, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) bugün tahvil alım ihalesi yoluyla yaptığı müdahalenin ardından tahvil faizlerinin seyrinin de izlenmesi gerektiğini kaydetti.

Avrupa tarafında, AB ve Japonya, müzakerelerini 4 yıldır sürdürdükleri ekonomik ve stratejik ortaklık anlaşmalarında siyasi mutabakat sağlarken, dün açıklanan Avrupa Merkez Bankası (ECB) tutanaklarını değerlendiren analistler, daha sıkı para politikasının çok uzak olmadığı sinyalinin alındığını, bunun da piyasalar tarafında olumsuz karşılandığını söyledi.

ECB tutanaklarının ardından dün Almanya 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 0,47'den yüzde 0,57'ye yükselirken, DAX endeksi yüzde 0,58, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,53 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,41 değer kaybetti.

Bugün Asya'da BoJ'un tahvil piyasasına yaptığı müdahalenin ardından volatilite azalırken, kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,41, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,04 değer kaybetti.

Yurt içinde, küresel piyasalarda azalan risk iştahının etkisiyle dün döviz kurları yükseldi, BIST 100 endeksi ise yüzde 0,12 değer kaybederek günü 100.627 puandan tamamladı. Dün günü 3,6198'den tamamlayan dolar/TL, bugün bankalararası piyasada 3,63'ün hemen üzerinde dengelendi.

Analistler, bugün başlayacak G20 Zirvesi ve Katar krizi ile ilgili gelişmelerin takip edileceğini bildirdi. ABD'de açıklanacak verilerin başta dolar ve tahvil faizleri olmak üzere piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 ve 99.000 seviyelerinin destek, 102.200 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

11.30 İngiltere, mayıs ayı sanayi üretimi

11.30 İngiltere, mayıs ayı dış ticaret dengesi

15.30 ABD, haziran ayı tarım dışı istihdam, işsizlik

17.30 Türkiye, haziran ayı Hazine nakit dengesi